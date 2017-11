Calu Rivero escrachó a Juan Darthes y dijo que fue víctima de acoso por parte del actor

La actriz habló como nunca del incidente que tuvo con su galán de la ficción de Telefe en 2012. "No fui ajena a eso", denunció.





Catalina Dlugi aprovechó el escándalo hollywoodesnse con Kevin Spacey y le preguntó a Calu Rivero (30) lo ocurrido en 2012, en Dulce Amor, novela de Telefe en la que tuvo un problema con su compañero de trabajo Juan Darthés. Y la respuesta de la actriz fue contundente.





"En su momento, lo que yo desmentí fue lo de abuso sexual. Pero fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron".





"Ahora todo el mundo habla de lo que sucedió con Kevin Spacey, el tema de los acosos. Y en algún momento tu nombre, con el tema Dulce Amor, fue relacionado y vos lo negaste...", le comentó la periodista a la actriz, poniendo nuevamente sobre el tapete la versión del supuesto acoso que Calu habría vivido con su galán de ficción, motivo por el cual dejó la tira cuando su personaje de Natacha era uno de los favoritos del público.





Con suma seriedad, Calu respondió con una fuerte confesión: "Estamos hablando del sexgate de Hollywood. Me gusta que hablemos de este tema y celebro que estas cosas estén saliendo a la luz. Creo que las mujeres estamos encontrando un espacio para construir igualdad y desplegar nuestro poder... Me gusta que Netflix haya decidido sacar a Kevin Spacey de un proyecto del que era parte por más talentoso que sea... Creo que en la Argentina esto sucede y yo no fui ajena a esa experiencia. De hecho, estoy escribiendo un libro donde voy a hablar de eso", reveló Rivero en Agarrate Catalina, dándole paso a la repregunta de la conductora radial.





"Lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo un libro para poder sacármelo de encima... Tres años me alejé de la actuación por eso".





"Vos en ese momento lo desmentiste, ¿existió o no existió? Tu nombre salió al lado de la palabra acoso", ahondó Dlugi. Y Calu fue concluyente: "Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar... yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo. Esto se tiene que acabar. A mí me modificó. Tres años me alejé de la actuación por eso. No voy a llevar el tema a la Justicia, porque no creo que la Justicia argentina sea lo mejor que tenemos, pero sí quiero sacármelo de mi cuerpo, contándolo. Uno puede hablar de lo vivido, de lo experimentado. Lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad de hablar de eso... Y celebro que se deje de elevar a la gente que esté haciendo las cosas mal. Esto no tiene que pasar. No lo podemos permitir. Y tampoco me gusta que las mujeres defiendan lo que es indefendible", expresó Calu, sacando a la luz por primera vez su traumática experiencia en Dulce Amor.



Fuente: Ciudad Magazine