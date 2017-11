Calamaro sorprendió en los Grammy con un insólito español neutro

Anoche se llevó a cabo la 18ª entrega anual del premio Latin Grammy en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y Andrés Calamaro se llevó un galardón por "La noche" como la mejor canción de rock, premio que compartió con Diamante eléctrico, que ganó por "Déjala correr".

Después de agradecer el Grammy Latino , el cantante argentino pasó por la alfombra roja, habló en vivo para la transmisión y sorprendió con un insólito español neutro distinto al que se le escucha cotidianamente.

"Agradecí, como corresponde. Esta canción está incluida en mi volumen 11, que tiene 18 temas, más uno oculto. Es decir, 19", explicó Calamaro cuando le preguntaron a quién le había dedicado el premio.





Andres Calamaro habla en neutro en los Latin Grammy



"Quise hacer hincapié en compartirlo con todo el público de Latinoamérica porque este año hicimos la segunda parte de la gira de Licencia para cantar y terminamos con una serie de conciertos maravillosos en Sudamérica, y realmente fue de las mejores y más bonitas sensaciones de mi vida", continuó el cantante argentino.

Con su característico estilo, Andrés lució un traje y sus infaltables anteojos de sol. Pero no fue su look lo que llamó la atención, sino la tonada que utilizó al hablar. "A mí me encanta compartir con tanta gente de mi gremio. Son compañeros y amigos", agregó sobre la entrega de premios más importante de la música Latinoamericana.

También destacó que el día anterior había estado en otro evento junto a otro cantante argentino: "Le entregué un premio por toda una vida de méritos musicales a Víctor Heredia, un cantante muy comprometido de mi tierra, de Argentina".