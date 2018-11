Cacho Castaña y Gerardo Romano serán denunciados por el Instituto Nacional de las Mujeres

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, confirmó que Gerardo Romano y Cacho Castaña serán denunciados ante la justicia desde la institución que ella representa y por "violar la ley 26.485".





En entrevista con La Once Diez, Túñez confirmó cómo procederán desde el Instituto Nacional de las Mujeres, entidad encargada de ejecutar la ley 26.485 contra la violencia de género: "Esta vez en ambos casos enviaremos una carta documento como hicimos con Gustavo Cordera, quien ya está camino a juicio oral".

cacho castaña 1.jpg







De esta forma, sobre las expresiones violentas en que incurrieron Gerardo Romano y Cacho Castaña, explicó que "han ejercido violencia simbólica recurriendo a la cosificación de la mujer, categorizándola como un objeto al que se le puede hacer cualquier cosa". Al tiempo que decidió no reproducir lo dicho por ambos: "No puedo reproducir los dichos porque me siento afectada no solo como presidenta de este organismo sino como mujer".





Específicamente se refirió al caso de Cacho Castaña quien efectuó dichos violentos contra la mujer en una nota con Marcelo Polino en Radio Mitre: "En el caso de Cacho Castaña encima es la segunda vez que incurre en dichos misóginos, en febrero hicimos un llamamiento del cual no recibimos respuesta".

Gerardo Romano se mostró "muy angustiado" por la actualidad del país







Así, reflexionó si en el caso de Castaña se trata de una cuestión generacional: "Yo creo que ya después de la última advertencia que tuvo es claro que esto es lo que piensa y no piensa modificar su actitud". "Va a tener que hacer un curso de concientización, según lo que la justicia determine, porque nunca es tarde para cambiar", subrayó durante el ciclo radial Por si las moscas, Túñez.





Por último, destacó la importancia de que las personas públicas cuiden sus dichos en medios de comunicación: "Ellos tienen incidencia social". "Tienen que tener una responsabilidad a la hora de hablar frente a la gente", cerró.