Brenda Asnicar contó el acoso que sufrió cuando hacía Patito Feo

Brenda Asnicar recordó un traumático episodio que tuvo que atravesar cuando tenía 16 años y daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.



En el programa "Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, la actriz de 27 años formó parte de un debate sobre la violencia de género y el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad actualmente.



Fue entonces cuando se refirió a un momento que vivió con un colega en un set de filmación. "Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar y yo tenía 16 años", afirmó ante la sorpresa de todos los invitados.

"Un compañero de elenco, mayor de edad, 37 años...", fue toda la descripción que dio al respecto.



Embed "Cuando tenía 16 años, un compañero de elenco me dijo que me quería desvirgar" ❗ Tremenda confesión de Brenda Asnicar en #PodemosHablar pic.twitter.com/XbJiwN902p — Telefe (@telefe) 4 de noviembre de 2018





Luego, Asnicar planteó su postura y dijo: "Las mujeres tenemos este despertar en el que nos queremos sentir deseadas, bellas y hermosas, y finalmente seguimos siendo niñas en ese cambio. Entonces hay un determinado target de tipos que se cree que porque la piba parece más grande o se hace la sexy...".





La actriz reconoció que en su momento no le había dado mucha importancia al comentario. "Yo en ese momento no me lo planteaba porque me parecía que era re lindo él, entonces yo me sentía halagada", dijo.





"Pero hoy con 27 años digo 'pará, este tipo esta en cualquiera. Porque yo le hubiera dicho que sí, por ahí hubiera pasado y hubiera sido cualquier cosa", reflexionó.





Cuando el conductor le preguntó sobre la identidad de esta persona, Asnicar prefirió no dar nombres.





"No viene al caso. Yo como actriz y como persona decido llamar la atención con respecto a la actitud más que con la persona como tal", agregó.