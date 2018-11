Breaking Bad tendrá su propia película

Vince Gilligan, creador de la famosa serie, está preparando un film sobre la historia protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, Walter White y Jesse Pinkman.





Tras cinco exitosas temporadas, Breaking Bad tendrá ahora su propia película. Vince Gilligan, creador de la serie, sería productor, guionista y hasta director del proyecto que planea llevar al cine, aunque los detalles que trascendieron son escasos.





La película tendría una duración de dos horas, aunque no se especificó si se estrenará en el cine o en televisión. El título por el momento no está confirmado, pero desde The Hollywood Reporter informaron que el proyecto se desarrolla con el nombre provisional de Greenbrier.





Tampoco se conoció si la película será una precuela, un spin off – como Better Call Saul- o una secuela de la conocida historia, como tampoco se confirmó que Bryan Cranston y Aaron Paul formen parte del film.