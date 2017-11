Benjamín Vicuña se quebró al recordar a su hija Blanca

"Se sigue viviendo por respeto a la vida, por tus hijos, por respeto también a esa persona que partió. Y no sé, la verdad es que no sé cómo se hace... Se hace", respondió en otro tramo de la nota.

Y aseguró también, que su novia, la China Suárez lo acompaña mucho: "Lo que pasa es que no es fácil estar conmigo. Porque soy una persona, y ella lo sabe, que no hay un día en que no recuerde a mi hija, que no... Es complicado decirlo. Pero, en el fondo, hay que estar. Y ella está con mucha grandeza y madurez".