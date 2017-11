Barbie Vélez confirmó el romance con Lucas Rodríguez, su hermanastro

Y finalmente lo dijo. En la última edición de la revista Gente, Barbie Vélez (23 años) blanqueó su noviazgo con quien fuera su hermanastro, Lucas Rodríguez (23), y aseguró, sin pelos en la lengua: "Estoy feliz. Nunca me enamoré así". En detalle, la joven modelo y actriz se encuentra en pareja con el hijo de Fabián Rodríguez, quien estaba casado con su madre Nazarena Vélez (40) y se quitó la vida en 2014.





Pero eso no es todo. Es que de ese matrimonio nació Thiago (7), el hijo menor de la ex vedette y medio hermano tanto de Barbie como de Lucas. Quizá por eso la joven le dijo a la revista que "primero consultó con el psicólogo de Titi (tal como llaman a Thiago en su familia)", dando a entender que asimilar su amor por su "hermanastro" le costó bastante.





Los rumores de romance entre la ex novia de Fede Bal y el hijo mayor de Fabián Rodríguez comenzaron hace tres meses, cuando la joven actriz reconoció en el programa de Pampita por KZO que estaba comenzando una relación. Entonces, Barbie dio a entender que su enamorado era alguien conocido y que por eso prefería preservar su identidad. Sin embargo, Tomás Dente, el periodista de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) la mandó al frente.





"Estarían viviendo hace un mes una historia de amor, y nos ponemos muy contentos, Barbie y Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, ex marido de Nazarena", lanzó Dente en el ciclo de El Trece. Pero rápidamente tanto Nazarena como su hija salieron a desmentir esas versiones a través de las redes sociales. "¡Dios mío! Lucas es parte de la familia que armamos con amor con Fabián", escribió la madre en Twitter. "¡Es mi familia!", agregó por su parte la hija.





El presente hoy es otro y por primera vez "Barbarita", tal como la llamaba Naza hasta hace poco años, salió a hablar de su nuevo y -al parecer- primer verdadero amor, ya que según sus dichos "nunca había sentido" lo que experimenta en esta relación. "Es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. Él es ajeno al medio, y realmente se pone muy nervioso. Si bien sabe en qué se está metiendo, le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar", contó la actriz y modelo en la entrevista con "Gente".





Y siguió hablando de sus sentimientos al tiempo que le pegaba un palito a sus ex: "Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida...! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro". "No puede ser más bueno. Es un dulce de leche. Es compañero, súper demostrativo. No tiene vergüenza de decirme 'te amo', de abrazarme. Y entendió mis tiempos, y que iba a ser difícil para mí volver a confiar en una pareja".