Axel: "Soy un tipo bastante caradura"

Axel termina este 2018 con una gran sonrisa: su último disco de estudio, "Ser", editado a fines de 2017, se convirtió en otro éxito; en

mayo pasado se dio el gusto de cantar en el Vaticano y ahora viene de agotar entradas en una seguidilla de tres teatros Gran Rex, en Buenos Aires, donde ya agregó fechas para marzo de 2019.

Para rematar, desde hace dos meses, su figura se amplificó por ese golazo que resultó la nueva y segunda temporada de "La Voz Argentina", que actualmente es el programa más visto de la televisión abierta, con picos de 23 puntos de rating. Ahí, de lunes a viernes y en horario central, el cantante es jurado junto a Soledad, Tini Stoessel y Ricardo Montaner, un equipo que le gana a "Showmatch" y que parece imbatible.

El autor de hits como "Te voy a amar" y "Celebra la vida" charló con Escenario sobre su brillante presente, la contrastante realidad del país y las razones detrás del suceso de "La Voz". "Creo que la gente estaba esperando un programa así, sin golpes bajos y basado en el talento", aseguró el artista sin medias tintas.

—Este 2018 fue un gran año para vos, coronado ahora con el éxito de "La Voz". ¿Cuál es tu balance de un período que parece haber sido intenso?

—Fue un año de mucho trabajo, y trabajo muy gratificante. Fue hermoso haber compartido "Ser" con tanta gente en los conciertos. Además estuve nominado a los Grammy latinos y gané otra vez un Gardel a canción del año. Fue increíble. También me asombra la cantidad de público nuevo que viene a los conciertos por primera vez. Yo pregunto en los shows quién viene por primera vez y más del 30 por ciento de la sala levanta la mano. Yo ya tengo ocho discos editados, es un montón pero la gente te sigue descubriendo y eso me asombra.

—Para el país no fue un buen año. Hay una gran recesión que nos afecta a todos y esto también repercute en la venta de discos y de entradas. ¿Cómo vivís esta crisis?

—Yo soy un tipo joven y desde que tengo uso de razón, con mis viejos o con mis abuelos, siempre he escuchado repetirse la palabra "crisis" a través de los años. Con esto no quiero manifestar una posición política, en absoluto. Al que está en el poder yo quiero brindarle mi energía para que gobierne para todos lo mejor posible. Esté Néstor (Kirchner), Cristina o Macri yo tiro para adelante y pregunto qué puedo ofrecer. Recuerdo pocos años que hayan sido realmente buenos para el país. Yo he tenido muchos años positivos, pero el país no. En mis emprendimientos más allá de la música yo trato de ser justo: todos los empleados se llevan un porcentaje de lo que se genera. Creo que tengo una visión mucho más socialista de la economía. Desgraciadamente, cuando le va mal al país lo primero que recorta la gente es el entretenimiento: ir al cine, ir a un show, ir al teatro. Y eso es triste, porque la sociedad que desarrolla el intelecto y la capacidad de razonar es la que tiene como base la cultura y la educación.

—En una oportunidad vos hablaste bien del actual gobierno nacional. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Estás desilusionado de la clase política?

—Yo siento que nos estamos hundiendo cada vez más. En los últimos años la Argentina cayó en los fanatismos: sos River o Boca, sos K o Macri, sos blanco o negro. No nos damos cuenta que nos tiramos piedras unos a otros desde una posición fanática, las piedras caen en nuestro mismo barco y a la larga nos hundimos todos. El fanatismo es ciego, defiende sin analizar. Hay que aprender a razonar de otra manera. Yo nunca me he puesto una camiseta. He tocado para diferentes gobiernos y diferentes organismos de Cultura porque me parece bien apuesten por la música. Lo único seguro es que si seguimos enfrascados en los fanatismos la situación va a ser cada vez peor.