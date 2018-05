Ariel Pucheta, el regreso esperado a Ráfaga

Si hablamos de fiesta, alegría, baile y diversión, no podemos dejar de mencionar a la banda Ráfaga. Esta agrupación nació en 1994 cuando 10 integrantes decidieron comenzar con ese sueño de lograr alcanzar el éxito haciendo música.





Tras un largo proceso, ese objetivo se cumplió y crearon éxitos como Mentirosa, Una ráfaga de amor, Engañadora, Agüita, entre otras.





El ritmo de estas canciones hicieron vibrar escenarios como el Luna Park en Argentina o llenaron espacios en distintos tours por Europa y varios países de América. Además del éxito en taquilla, Ráfaga alcanzó una gran cantidad de premios como el Gardel o la Gaviota de oro en el Festival de Viña del Mar en el 2001.





Luego, el líder de la banda, Ariel Pucheta dio un paso al costado y la banda continuó sin el músico que fue reemplazado por Rodrigo Tapari.





Finalmente, tras 14 años de ausencia y la salida de Tapari el año pasado, Pucheta decidió volver a subirse al tren de Ráfaga. Mendoza será testigo de esta vuelta cuando, el próximo viernes, a las 22, suba a escena este grupo en el Stadium Arena Maipú.





Con una gran amabilidad Pucheta atendió a Escenario y habló de todo el presente de la banda y de las expectativas que ha generado esta vuelta.





–¿Cómo vivís este regreso de Ráfaga?

–Todavía disfrutando de esta vuelta porque es como que volvimos a empezar, con muchos más años pero con la misma energía.





–¿Cómo fueron los primeros encuentros?

–Recordando cosas pasadas, anécdotas juntos y de cada uno por su cuenta. Disfrutando el momento y las cosas lindas que están pasando.





–¿Tenían miedo del cambio por la reacción de la gente?

–La gente lo ha tomado muy bien, eso también era un desafío porque para muchos volver a un lugar es retroceder pero para mi no. Es un desafío y algo que quedó pendiente a nivel artístico. Pensando así, tanto yo como los chicos, nos están saliendo cosas muy bien. Tenemos cosas importantes de acá hasta que termine el año.





–¿Y desde lo musical?

–Desde lo musical estamos más maduros. El haber estado sólo me enseñó muchas cosas más. Estar con Ráfaga y con el nombre hace que las cosas sean más fáciles y estar solo, encarar todo solo está bueno porque también vas aprendiendo. Mi regreso a Ráfaga le suma mucha experiencia, arriba del escenario y abajo también. La adaptación con los chicos fue automática, nos sentimos como si nunca nos hubiésemos separados. Hacemos los mismos chistes (risas).





–¿Mantuviste el contacto con alguno?

–Sí, claro. No con todos pero con Richard (Raúl Ariel Rosales), Coco (Juan Carlos Fusco), Maury (Mauricio Juarez) y Ulises (Piñeiro) nos conocemos mucho antes de Rafaga y hay más sentimientos y cosas que sabemos desde que somos muy chiquitos. Con algunos no tuve más contacto porque no se dio y no nos cruzamos tanto. Viste que ahora es todo redes sociales y como no se adaptaron algunos de los chicos como que perdes un poco el vínculo del día a día.





–¿Cómo es vivir en época de redes sociales? Cuando te fuiste de Ráfaga, hace 14 años, no existían...

–Estamos aprendiendo este nuevo mundo y sistema. Tuvimos una reunión con la gente de Leader music que tiene personal que trabaja y se dedica a las redes. Entendemos un poco más pero tampoco tanto como nuestros hijos. Me cuesta contar cosas y mostrar qué hago, tengo que estar más activo. Hay que darle mucho movimiento a las redes y por ahí no me acostumbro.





–¿Cómo tomó esta vuelta tu familia?

–Cuando tomé la decisión de volver mi hija se puso muy contenta porque me había visto cuando empezó a crecer y empezó a ver los videos de YouTube y no podía creer lo que había hecho. Cuando le dije que iba a volver se vio todos los videos y escuchó todo, está muy feliz. La llevé a Chile a un recital y estaba como loca.





–¿Escuchaste Ráfaga en estos años?

–Escuché bastante de Ráfaga, sobre todo las que más sonaban. Me gustaba. Rodrigo (Tapari) tiene mucho talento. Anoche (por el lunes) estuvimos en un evento y había una banda que hacía rock pero tocó La Cerveza y nos invitaron a tocar a los dos. Nos llevamos muy bien, la gente piensa que estamos peleados pero nos llevamos muy bien. La gente nos pedía fotos a los 2 juntos (risas).





–¿Qué se viene en el futuro de Ráfaga?

–Trataremos de terminar el disco para fin de año, presentarlo y de a poco mostrar algunas canciones. La idea es irle haciendo escuchar a la gente lo que estamos haciendo. Es un momento que hay mucho cambio musical. No queremos quedarnos con lo antiguo ni tampoco hacer lo que hace el resto. Queremos mantener la esencia y adaptarnos a los sonidos nuevos.