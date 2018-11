Andy Kusnetzoff y Martín Bossi: "¡Cortala! Esto no es tu show y es una falta de respeto"

Las risas, las an茅cdotas y la buena onda son unas de las caracter铆sticas de PH Podemos Hablar. Pero este s谩bado se vivi贸 un momento m谩s que tenso cuando Andy Kusnetzoff se hart贸 de las actitudes de Mart铆n Bossi.

En la secci贸n Punto de Encuentro, los invitados hablaban sobre "los que fueron o les fueron infieles". Y, mientras Andrea Rinc贸n contaba una an茅cdota, el humorista no paraba de gesticular y lanzar frases en broma.







Ya cansado por las intervenciones de Bossi, Andy le espet贸: "隆Cortala! Par谩 porque no me pas贸 nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro. Estamos todos ya vas a tener tu momento".





La atm贸sfera en el estudio se cortaba con cuchillo. "Cortala. Andrea est谩 contando algo y es una falta de respeto", agreg贸 Kusnetzoff. "Perd贸n", respondi贸 Bossi y Andy contest贸: "No me pidas perd贸n a m铆, pedile a tus compa帽eros. Porque es la historia de ella, si vos te cag谩s y te chupa un huevo, hacelo y si no, calmate. Entonces, calmate. Calmate".





