Ana Rosenfeld confirmó el acercamiento de Rocío Oliva y Maradona

A fines del año pasado Diego Maradona y Rocío Oliva se separaron. Poco tiempo después Verónica Ojeda y su hijo, Dieguito Fernando, se fueron a vivir a México, donde él estaba trabajando como director técnico de Dorados de Sinaloa. Los rumores de romance entre el exfutbolista y la madre de su hijo menor no tardaron en tomar fuerza, pero a fines de mayo se pelearon y ella volvió a la Argentina.

En el medio, Oliva le reclamó a Diego una compensación económica debido a los seis años de concubinato en Dubai. Se trata de una medida legal que se puede hacer antes de los seis meses de la separación y, en este caso, fue realizado por la joven futbolista porque, según la abogada, Ana Rosenfeld, Maradona "firmó muchos contratos gracias a la presencia de ella, porque lo incentivaba a que trabaje porque le hacía bien y lo acompañó a todos lados".

Ana Rosenfeld

Cuando en mayo Maradona renunció a Dorados de Sinaloa y volvió a radicarse en Argentina para tratarse sus molestias en un hombro y una rodilla, comenzaron a circular rumores de reconciliación con Oliva. Incluso, en una oportunidad, ella compartió un video en el que está celebrando un cumpleaños y, de fondo, se escucha con claridad la voz de Maradona. De todas formas, muchos desconfiaban de estas versiones, ya que parecía inverosímil que pudieran volver a estar juntos en medio del conflicto legal que mantienen.

A pesar de las peleas, el conflicto legal y las declaraciones públicas de los protagonistas de esta historia que en varias oportunidades dijeron que la reconciliación era "imposible", el amor volvió a ganar. La propia Rosenfeld confirmó que su relación "se está reanudando".

"Están juntos pero todavía no conformaron una pareja. Él está contento. Te voy a decir algo, porque he tenido la oportunidad de hablar con ambos: yo lo escucho bien cuando está con Rocío. Ella es muy cálida con él, y él se siente muy acompañado", reveló Rosenfeld en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Según su testimonio, a diferencia de Verónica Ojeda, Oliva siempre "bregó por la unión de la familia" Maradona y no tiene "ningún tipo de interés" al estar en pareja con el ex futbolista. "Ella comparte a Diego con su familia, en el sentido que ella no dice 'a partir de ahora Diego está conmigo y no quiero que tenga contacto con nadie más'".