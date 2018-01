Amelita Baltar contó que Piazzolla la obligó a abortar

"Fui una idiota por no haberme ido con la valija a la casa de mi mamá. Yo se, a las cuatro horas, iba a estar de rodillas pidiendo que volviera. Pero era muy inmadura", contó Baltar, quien hasta ese momento mencionaba la situación, pero no daba detalles de quién era la otra persona.





"Él estaba de gira en Europa y yo se lo había dicho a mi hijo Mariano (la noticia del embarazo)", contextualizó. Y aseguró que fue sometida a una especie de "crueldad mental" para que desistiera del embarazo.





"Piazzolla me obligó a no ser mamá. fue uno de los momentos más tristes de mi vida"





"No aguanté más. Pedí que llamará para que me lo saquen porque no aguantaba más eso. Una de las cosas que más me duele es que mi hijo abrió la puerta y le tuve que decir que el hermanito se murió. Y se fue a llorar a su cuarto", relató.