Allanaron la casa de Natacha Jaitt: "Me voy a ir del país"

La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó esta mañana los domicilios de Natacha Jaitt y su asesora, la ex espía Ana Polero, en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal que lleva adelante el juez Sebastián Ramos.





Embed Otra vez allanamiento !!!!! pic.twitter.com/Yb5vnPd3TB — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 11 de abril de 2018





La decisión se dio tras una presentación del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de las acusaciones de la mediática en el marco de la causa por pedofilia, y de la denuncia que realizó Gustavo Vera, uno de los mencionados por Jaitt.





"Me voy a ir del país, no tengo protección. No estoy imputada en nada, me presenté 7 horas y todavìa me queda por declarar. Acá hay una cosa muy pesada atrás, el abogado de Arazi entorpece la causa. Estoy dando datos para cuidar a los chicos abusados. Me hicieron una cama en Comodoro Py", dijo la mediática luego del allanamiento.





