Alina Moine desmintió el romance con el Muñeco Gallardo

El técnico de River Marcelo Gallardo y la periodista Alina Moine son protagonistas en las últimas horas de una historia de romance. Es que el martes por la tarde, Angel de Brito comentó que ambos están juntos, incluso aclarando que el entrenador fue papá por cuarta vez hace muy poco tiempo.

Ayer, un movilero de Los Angeles de la Mañana interceptó a Moine y la consultó sobre los fuertes rumores: "Mi mamá hoy me mandó los links (de las noticias) y también me preguntó si salía con (el futbolista) Lucas Alario (delantero ex River), que podría ser mi hijo, así que no", arrancó diciendo Alina.

La periodista se negó rotundamente a hablar del técnico de River y mucho menos de romance: "No, no, no. Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento. De verdad, no estoy con Marcelo", dijo entre incómoda y avergonzada.

En su programa de radio, De Brito había dado varios detalles del posible romance. "El Muñeco, que hace poco fue papá, mandó a través de gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una noviazgo con la mamá de su hijo. Él se hizo cargo del chico, está todo bien, pero que está separado", contó.

"Hay otra persona en el camino de Gallardo que es Alina Moine y estaría comenzando una relación con ella", aseguró Ángel. "Él desmiente lo de Moine, dice que lo quieren desestabilizar con este rumor. En cambio, del lado de Alina dicen todo lo contrario", detalló.