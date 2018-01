Alfredo Casero apoyó a Facundo Arana y se metió en el escándalo de Juan Darthés: "Banco con el alma a Calu"

Alfredo Casero está muy activo a través de su cuenta de Twitter, red social en la que decide escribir sus opiniones. Después de hablar del crimen de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que apareció muerta en Uruguay en 2014, y que Coco Sily repudiara sus dichos, el actor se expresó con respecto a la polémica frase de Facundo Arana sobre las mujeres y también se manifestó a favor de Calu Rivero en su denuncia contra Juan Darthés.





"Facundo Arana puede decir lo que se le antoje. Todos podemos: eso se llama estado de derecho. Bestias", escribió Casero en un primer mensaje. "A ver si se creen ser la policía del pensamiento ajeno, débiles", agregó.



Arana había generado polémica tras afirmar que las mujeres se realizan cuando son madres. "Cuando una mujer se hace madre porque ahí verdaderamente se realiza. Por supuesto que después te realizas con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos, ustedes ya lo saben, pero verla madre es extraordinario, rezo para que todo vaya bien, y la veo realizada", aseguró el actor, que luego salió a pedir disculpas por la polémica que despertó.





También opinó de la denuncia pública que hizo Calu Rivero contra Juan Darthés por exceso de besos en las escenas durante las grabaciones de Dulce Amor, la ficción que protagonizaron en 2012. "Banco con el alma a Calu Rivero. La adoro y la conozco a ella y a su familia, pero es un tema en el que no entraría públicamente. Pero cualquiera puede pensar como quiera. Basta de policías de pensamiento", escribió al respecto.





Por otro lado, continuó con una serie de mensajes sobre su experiencia con las mujeres y también habló de las críticas que recibió tras sus mensajes en las redes sociales. "A mí me han hecho mier... varias mujeres en la vida y no me quedé con ninguna bronca con la con...", aseguró.



Embed banco con el alma a CALU RIVERO, la adoro y conozco a ella y su familia,pero es un tema en el que no entraria publicamente, pero cualquiera puede pensar como quiera...BASTA DE POLICIAS DEL PENSAMIENTO. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 3 de enero de 2018



"Guarda con lo que decís que viene policía del pensamiento. Bueno o malo, pero no permitan que les saquen la libertad de decir lo que piensan, de ningún modo. La tolerancia es convivir con intolerantes y la injusticia es una monda corriente que debemos aceptar. A mí me duele la realidad, quien no la ve, se conforma fácil. ¿Para qué?", fue el último mensaje que escribió Alfredo Casero este miércoles en su cuenta de Twitter.