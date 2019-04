Adabel Guerrero contó cómo fue el reencuentro con su padre tras casi una vida sin verlo

Adabel Guerrero contó detalles de cómo fue el reencuentro con su papá Eduardo, a quien dejó de ver a sus 3 años.





La llegada de su hija Lola, que cumplió un año, fue fundamental para que se produjera el encuentro entre los dos tras tantos años.





"Con mi papá me reencontré recién ahora y eso me sanó el corazón. Pero él vive lejos", comenzó Adabel contando en "Confrontados", El Nueve .





Y contó sobre el reencuentro: "Fue hermoso. Yo durante muchos años me sentí con muchos reclamos porque me abandonó. Y si bien hay cuestiones que son ciertas, esta vez las cosas se hablaron en otro tono. Yo quería saber por qué mis viejos se habían separado, porque siempre escuché la campana de mi mamá (falleció)".





"A mí me dio mucha pena que mi papá no nos pueda disfrutar a nosotros, sus hijos, porque él vivió siempre en Estados Unidos. Y cuando me convertí en mamá escribí eso en Instagram. Yo le pedía disculpas por si lo maltraté o destraté, escuchando la campana de mi mamá, y él me mandó un mail con su teléfono para que lo llamara", añadió la artista. añadió la artista.





"Pero no lo hice en el momento porque me dio bronca, pensé '¿por qué no lo hizo antes, cuando yo quedé embarazada o cuando nació Lola?'. Pero ahora tenía la necesidad de contar con mi papá, de contar con un abuelo para mi hija. Entonces lo llamé y le dije '¿querés conocer a Lola?'. 'Es lo que más quiero en el mundo', me dijo. 'Venite', le dije. Y cuando vino le abrí la puerta como si nada hubiera pasado. 'Hola viejo, esta es tu nieta. Agarrala, querela'", concluyó Adabel emocionada.





