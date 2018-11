A los gritos, Sol Pérez abandonó el estudio de Showmatch y dejó colgado hasta a Tinelli

En "Bailando 2018", de "ShowMatch" (El Trece) siguió la ronda de Ritmo Libre. El escándalo de la noche lo protagonizó Sol Pérez quien se indignó, dejó a Marcelo Tinelli con la palabra en la boca y abandonó el estudio.







Antes habían bailado dos parejas: María Del Cerro con Facundo Mazzei e Inés Stork con Facundo Arrigoni.





Apenas salió a la pista junto a Damián García, Sol Pérez arremetió contra Ángel De Brito, quien había declarado que ella no era una "artista". Por otra parte, la participante repitió que no entiende la función del BAR. "Es lógico que no entiendas, porque no sabés de técnica", le contestó Lourdes Sánchez, la presidente del BAR.