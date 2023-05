Seis claves para conocer gente auténtica en chats online

Tu Nick: No lo subestimes y escoge el más adecuado

Será el primer paso y además, uno fundamental. Ten en cuenta que el nick será la primera información que otros usuarios tengan de ti y, por tanto, debe reflejar de la mejor manera posible tu personalidad. Lo más recomendable es que optes por un nombre sencillo y fácil de memorizar. De esta manera será mucho más sencillo que otros puedan recordarte y volver a hablar contigo en una ocasión futura. Y es que, en contra de lo que a priori podría parecer, chatear no se limita a un día sino que, por el contrario, se convierte en algo adictivo y que fácilmente puede llegar a ser una vía de socialización recurrente en tu día a día.

Opta por una plataforma de confianza y alta calidad

En la red puedes acceder a diferentes plataformas especializadas si bien no todas las salas de chat proporcionan las mismas prestaciones o una experiencia de usuario de igual calidad. El elevado número de usuarios que podemos encontrar conectados en tiempo real es uno de los principales factores que diferencian a una sala de calidad del resto en tanto que proporciona mayores oportunidades de entretenimiento. Algunas de las alternativas argentinas más recomendadas son este chat entre rios , este chat argentina o este chat santiago del estero .

¿Qué estás buscando exactamente? No te olvides de responder a esta pregunta claramente

Para asegurarte de que disfrutarás de un momento 100% satisfactorio antes de comenzar tu sesión de chat es importante que tengas claro qué es lo que estás buscando exactamente. Deberás tener en cuenta que dentro de estas salas podrás encontrar a usuarios que persiguen objetivos muy distintos. Si bien es cierto es que muchas personas recurren a estas plataformas para encontrar pareja o ligues, lo cierto es que muchas otras simplemente se limitan a conocer nuevas personas, amigos o únicamente pasar el rato hablando con gente nueva en un momento puntual. Lógicamente, es posible que entres con una idea en mente y luego, cambies de parecer, sin embargo, es importante que, a pesar de ello tengas claro que buscas y así se lo hagas saber al resto de usuarios para evitar malentendidos o situaciones incómodas.

Comienza a socializar

¿Has hecho tu primera incursión y no encuentras la respuesta que esperabas? Si no has recibido ningún mensaje privado debes tener en cuenta que en este tipo de salas la visibilidad a veces puede ser relativa especialmente cuando están masificadas. Por ello, si te gustaría conocer personas y no has recibido ningún tipo de mensaje, no dudes en iniciar las conversaciones tú con la seguridad de que, a partir de entonces, todo comenzará a fluir mejor.

Presta especial atención al tipo de información que compartes con el resto de usuarios

Comenzar a conocer personas nuevas a través de una plataforma de chat puede ser una actividad divertida. Sin embargo, bajo ningún concepto debes pasar por alto las precauciones. Por encima de todo, estás hablando con personas desconocidas por lo que siempre debes evitar compartir datos personales. En caso de que consigas tener una relación más sólida, confiable y duradera con alguien, en ese caso, contarás con tiempo más adelante para intercambiar alguna información como, por ejemplo, tu número de WhatsApp. Sea como sea, en todo caso debes tener mucho cuidado con el tipo de información que compartes pues no sabes el alcance que puede tener o lo que puedan hacer terceras personas con dichos datos.

Selecciona muy bien a las personas con las que compartes imágenes

Al hilo de lo anterior, es importante prestar atención al tipo de fotos personales que se comparten. Es muy probable que muchos usuarios te pidan que compartas una foto pero no es recomendable enviarla de forma indiscriminada. Trata de seleccionar muy bien a aquellos usuarios con los que compartes más información sobre ti y pasa a plantearte la posibilidad de enviar una foto sólo una vez que hayas comprobado que la conversación fluye. Recuerda que no sabes con certeza quién se encuentra al otro lado de la pantalla ni cuáles son sus intenciones. Aunque en general, la mayoría de participantes no suelen llevar a cabo prácticas deshonestas en este sentido, es fundamental aprender a tomar medidas preventivas ante cualquier tipo de agresión cibernética ya no sólo en los chats, sino también en todo tipo de plataformas de socialización, redes sociales o aplicaciones.