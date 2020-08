Sebastián Prediger: "Nuestra prioridad es el ascenso"

Sebastián Prediger, referente de Tigre y hombre para Néstor Gorosito, habló en exclusiva con TyCSports y sus sensaciones de la vuelta al trabajo y cómo vive este momento de incertidumbre.

¿Cómo pasaste estos 5 meses sin entrenamiento?

La verdad que fue durísimo desde todo punto de vista. Lo que nos tocó vivir a toda la sociedad y a nosotros particularmente que dependemos de nuestro físico, fue raro y muy difícil. Nadie se imaginó que íbamos a estar entre 4 y 5 meses, es la realidad. Lo peor que me pasó en la cuarentena es la incertidumbre de no saber cuándo se volvía y cómo y también la finalización de los contratos, era de todo un poco.

¿Cómo tomaste la noticia de la vuelta a los entrenamientos?

Fue una felicidad total, otra vez sentirte futbolista, no se los más chicos pero los que pasamos los 30 se te empiezan a generar muchas preguntas, ha pasado mucho tiempo. Es una alegría que por lo menos dimos este primer paso porque a pesar de que haya fecha confirmada de copa libertadores la incertidumbre sigue estando .

prediger.jpg Sebastián Prediger habló de la vuelta de la actividad

¿Tuviste un poco de miedo a la hora de hacer los testeos?

¿Te digo la verdad? Jaja, si, si porque hoy el virus está en todos lados y lo puede tener cualquiera. La realidad es que estamos pasando el peor momento. Yo que soy del interior, cuando entras a Buenos Aires que es el lugar que peor la estamos pasando, ya empezas a correr el riesgo que corre todo el mundo y te genera ese miedo de que te pueda pasar a vos y cómo vas hacer, cómo vas a actuar. La verdad que es un momento demasiado delicado. Estamos aprendiendo a convivir con el virus, nadie esperaba esto.”

¿Cuánto ha cambiado la manera de entrenar con todos los protocolos?

La realidad es que cambió cien por cien sinceramente. Es todo nuevo para todos. En algunos aspectos es triste por que lo más lindo que tiene el fútbol es la relación, el contacto, los mates, el vestuario....esos momentos que son previos o después de los entrenamientos que uno comparte con los compañeros. Hoy el protocolo dice todo lo contrario a eso. Entiendo que esto se va a ir flexibilizando, tenemos que hacer otros entrenamientos por qué el fútbol requiere de otras cosas. Entiendo que con el tiempo eso va a ir pasando, hoy es todo muy raro y muy difícil pero por lo menos dentro de esta crisis que estamos viviendo todos, estamos entrenando...hay que verle la parte positiva y aprender a convivir con todas estas nuevas cosas. Esperemos adaptarnos rápido y que pronto vuelva todo a la normalidad porque las cosas más lindas del fútbol son las que uno comparte y hoy no podemos.

¿Creés que los equipos argentinos arrancan en desventaja con sus rivales de Copa Libertadores que hace tiempo están trabajando?

No tengo dudas que van a estar mejor preparados que todos nosotros los equipos argentinos, eso no quiere decir que te vayan a ganar o que vos no puedas competir. Ellos van a llegar con más competencia, más preparados, más finos, con miles de cosas más pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos imponer al rival.En un momento pensaba que no íbamos a participar y cuando confirmaron la fecha pensé en el poco tiempo que teníamos para prepararnos. Pero acá estamos preparándonos lo más rápido posible, en las mejores condiciones y esperemos estar a la altura.

¿Cuál es el objetivo del equipo en este semestre? ¿El ascenso o la Copa Libertadores?

La prioridad es el ascenso a Primera sin dudas. Nosotros queremos tener una posibilidad para ascender, estamos preparándonos para eso, estamos esperando a ver cómo se va a jugar el torneo. La realidad es que hoy tenemos que afrontar la Copa Libertadores que es un compromiso súper importante e histórico para el club y para nosotros, pero nuestra realidad es conseguir el ascenso.