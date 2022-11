Se realizará en Paraná la Segunda Edición de "Primera Flor"

El próximo viernes 18 desde las 17 en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná contará con la Segunda Edición de “Primera Flor”, como una propuesta integral que reúne cultura, arte, diseño y moda, organizado por mujeres empoderadas como Alejandra Suárez, directora de la Escuela de modelos Stars By AS y Viviana Marín del Instituto de estilo y diseño Vivi Marín respectivamente, quienes marcan tendencia con ésta iniciativa que da sus frutos y flores en cada primavera, y en la que las alumnas egresadas como diseñadoras de indumentaria presentarán sus colecciones, teniendo como invitado especial al reconocido diseñador Gerardo Casas, quien compartirá su nueva colección y contará con modelos de la Escuela Stars By AS.