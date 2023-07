¿Se puede jugar en los casinos online en Entre Ríos?

¿Existen casinos online entrerrianos?

Por el momento, no existen casinos online entrerrianos porque esta es una de las provincias que aún no ha proclamado una legislación clara sobre esta actividad. Es que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social le dio a cada provincia de la República Argentina la posibilidad de decidir cómo quieren regular esta actividad y Entre Ríos todavía no ha adoptado una postura firme. En el marco de la incertidumbre, la Asociación de Agentes Oficiales del IAFAS de Entre Ríos es la organización que está impulsando al gobierno a autorizar esta actividad, de modo que puedan empezar a crearse casinos en línea entrerrianos.

¿Cómo garantizar un juego seguro en Entre Ríos?

Hasta que no haya una regulación que proteja a los jugadores, son ellos mismos los que tienen que buscar plataformas que sean seguras para jugar. Por fortuna, hay formas de identificar a aquellos casinos online que, verdaderamente, se esfuerzan por alcanzar el juego seguro:

En la propia página web del operador se listará la licencia con la que opera y cualquier otro organismo al que esté asociado para proteger a los jugadores.

Los desarrolladores de juegos de azar serán reconocidos a nivel internacional y, por lo tanto, podrán proveer pasatiempos que garanticen una actividad transparente.

El casino online ofrecerá métodos de pago que también sean reconocidos y que permitan hacer transacciones en la web sin ningún riesgo.

La plataforma no solo dispondrá de una sección de preguntas frecuentes para resolver las dudas más comunes de los jugadores, sino que también proveerá atención mediante correo electrónico, teléfono y chat.

Todos estos factores son clave para encontrar casinos en línea que sean seguros para jugar desde Entre Ríos.

En la actualidad, se puede participar de los casinos online desde Entre Ríos a través de los operadores internacionales. Es que la provincia no cuenta con una legislación clara que proteja a los jugadores, sino que son ellos quienes deben corroborar que las plataformas en las que se registran sean seguras. Por fortuna, hay varios puntos que permiten verificarlo para poder participar sin mayores preocupaciones de este pasatiempo digital.