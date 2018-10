Santiago Vesco: "Vamos a ser un equipo combativo"

Se terminó la espera. Olimpia comenzará a jugar su segunda temporada en el Torneo Federal, tercera categoría del básquetbol nacional, el viernes cuando reciba Ferro de Concordia desde las 21.30.

El equipo de Paraná integrará la Zona Entre Ríos donde además jugarán: Capuchinos de Concordia, Club Atlético Rosario del Tala, Peñarol de Rosario del Tala, Regatas de Concepción del Uruguay, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Club San José y BH de Gualeguay.

El DT del equipo de Paraná, Santiago Vesco, habló con Ovación en la previa del encuentro en el Humberto Pietranera y señaló que llegan al inicio "con buen trabajo", destacó el armado del plantel y la llegada del Memo Rodríguez e invitó a la gente del básquet de la capital entrerriana a que acompañen al club.

"Llegamos con buen trabajo, en el tiempo y en las cosas que hemos hecho. Tenemos buena cantidad de partidos amistosos, nos faltó tal vez uno, pero no lo pudimos concretar. Estamos bien la parte física porque había algunos jugadores que estaban golpeados y hoy estamos al cien por cien", manifestó el entrenador que tendrá su segunda experiencia en el banco de suplentes del elenco Azulgrana.

vesco2.jpg UNO / Mateo Oviedo



Pipi consideró que el debut será complicado por todo lo que ello implica, pero al mismo tiempo se mostró confiado en que sus dirigidos podrán sobrellevar la situación. "Vamos a tener un partido duro, sobre todo porque es inicio de torneo, donde va a haber mucha ansiedad por hacer las cosas bien y eso va a traer algunos errores, pero bien porque hemos trabajado y tenemos un buen grupo de jugadores que están mentalizados en lo que tienen que hacer", expresó el exbase.

Al igual que el ambiente del básquet provincial, Vesco manifestó que la Zona Entre Ríos "es una de las zonas más fuertes"y explicó los motivos. "Es una zona en la que nos conocemos todos y sabemos cómo juega cada uno. Además las localías son muy fuertes".

En tal sentido destacó las virtudes de su primer oponente, más allá de ser un elenco renovado. "A diferencia de un par de jugadores, Ferro es un equipo totalmente nuevo. Y lo sabemos porque hemos visto algún partido de pretemporada que intentan jugar rápido cuando pueden y defender intenso en la última parte de la cancha y juega bien, se pasa bien la pelota", dijo.

vesco3.jpg UNO / Mateo Oviedo



Olimpia, en su primera temporada, tuvo dos momentos muy marcados. En la primera fase le costó ganar y estuvo en el fondo de la tabla. Sin embargo en la segunda parte y con la presión de salir del fondo logró grandes victorias, como ante el líder de visitante y casi se mete en la definición.

Vesco explicó que fue una enseñanza y aseguró que este plantel con la base de la temporada anterior y con refuerzos importantes, se va a parecer más al que terminó peleando de igual a igual.

"El año pasado nos costó hacer pie, más allá de algunos inconvenientes previos al torneo, hoy sabemos que no se puede regalar nada. Y a los jugadores que se quedaron, le sumamos buenos fichajes para hacer un equipo de mucho juego y mucho combate. Eso nos puede hacer parecer más al equipo de la segunda parte que al de la primera fase", reflexionó el entrenador.

Entre las caras nuevas se encuentro Román Rodríguez, un jugador que vistió la camiseta de Echagüe, que ascendió con Unión de Santa Fe y que además viene de ser protagonista en las últimas dos temporadas con la camiseta de Regatas de Uruguay. Y para el entrenador su llegada es clave, no solo por el juego, sino por lo que significa para el grupo. "Memo, más allá de su nombre por su capacidad goleadora, es importante por lo que le puede dar al equipo fuera de la cancha. Fue una de las cosas por las que pensamos en él. El manejo de vestuario, el saber que no podemos regalar nada y el hecho de que no le gusta perder en nada le va a venir muy bien al equipo. Todo eso es positivo. Y sabiendo que a la gente de Paraná le gusta cómo juega Memo y lleva gente a la cancha, la contratación es muy importante", expresó el entrenador.

Memo.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira



A LA GENTE.

Santiago Vesco representó al básquet de Paraná durante muchos años como jugador con la camiseta de Echagüe y Sionista, donde fue protagonista y además logró el título del TNA en la temporada 2006 cuando el equipo de calle Carbó ascendió a la Liga Nacional. Es por eso que conoce bien el paladar de la gente y tiene la receta para seducirla. El DT habló de las características del equipo y envió un mensaje para los amantes del básquet. "La gente se va a encontrar con un equipo combativo que va a dar pelea todos los partidos, un equipo que quiere ser protagonista y siempre vamos a poner corazón cuando las cosas no nos salgan bien en lo basquetbolístico. Y la entrega es el lado que le gusta a la gente de Paraná. También a la gente pedirle, a pesar de que es un momento difícil para concurrir a la cancha, que vaya. No solo a la gente de Olimpia sino a la gente del básquet de Paraná que nos apoye porque esto no es fácil y necesitamos de la gente para cerrar el círculo", declaró el DT.