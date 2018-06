Tapia dijo que la suspensión "es un aporte a la paz mundial"

"Los que nos tratan de ignorantes me parece que nos subestimen, estamos ante una realidad que lleva 70 años, lo ocurrido en las últimas 72 horas, las amenazas recibidas nos han llevado a tomar la decisión de no viajar, mi responsabilidad es bregar por la seguridad y salud de la delegación y es por eso que tomé esta decisión", dijo.

Chiqui Tapia sobre suspensión del partido



"Pedirles disculpas, no es algo contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía. Al contrario. Me gustaría que tomen esta decisión que he llevado adelante, como un aporte a la paz mundial", agregó.