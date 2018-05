Se filtró la lista de los 23 de Sampaoli para el Mundial Rusia 2018

Jorge Sampaoli dará hoy la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial 2018 y lo primero que se impone decir es que todavía no están oficializados los elegidos. Pero, de no mediar un cambio de último momento, Ovación igual se la juega y entregará la nómina de los viajeros que buscarán la copa en Rusia.

En esto, vale aclarar que tampoco habría que descartar que cuando el técnico de la selección argentina se siente a las 13 frente a los periodistas en la sala de prensa de Ezeiza mencione de corrido a más de 23 futbolistas, por si las moscas. El que sí está confirmado y se subió a último momento al tren a Rusia es Cristian Ansaldi, actualmente en Torino de Italia.

Los 23 son: Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani, Javier Mascherano, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Fazio, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Cristian Ansaldi, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Ángel Di María, Maximiliano Meza Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, y Cristian Pavón.





El ex jugador de Newell's, quien ganó consideración como polifuncional en la etapa de Ricardo Caruso Lombardi como DT en el Parque, le cambió completamente los planes a Sampaoli. El defensor empezó a levantar las acciones y arrancará esta semana con las prácticas en el predio de Ezeiza, porque Sampa constató que Gabriel Mercado no arrancará con los trabajos en óptimas condiciones por una molestia en la espalda. Con Ansaldi entre los mundialistas, el que se correrá al bloque de volantes sería Eduardo Salvio, quien inicialmente estaba como defensor, y el que se baja es Guido Pizarro.





cristian.PNG Cristian Ansaldi, campeón con Atlético Madrid en 2014.





Falta menos de un mes y Rusia 2018 ya se está jugando. Sampaoli terminará con el misterio que tanto les gusta descubrir a los periodistas deportivos. Ahora sí no habrá más lugar para jugar a ser directores técnicos. Se conocerá una nómina con un marcado acento rosarino. A la cabeza de todos aparece Lionel Messi. También estarán Franco Armani, de Casilda; Javier Mascherano, de San Lorenzo, y los rosarinos Banega, Lo Celso, Di María y a último momento se sumó Ansaldi.





lista.jpg





Así como Ansaldi entró por la ventana, el que se quedó abajo del avión para volar a tierras moscovitas es Nahuel Guzmán, otro ex Newell's. Sampaoli ya tiene decidido que los tres arqueros sean Sergio Romero, Franco Armani y Willy Caballero. Una injusticia para el Patón. No había motivos evidentes para dejarlo afuera del Mundial, pero la realidad es que el nivel superlativo de Armani modificó los parámetros de la elección final. Tal como adelantó Ovación en la edición del sábado, Armani viajará a Rusia con chances de atajar, aunque Sampaoli no cree conveniente sacar de un plumazo a un histórico del grupo como Sergio Romero.

Recién en las prácticas venideras y en la concentración previa al Mundial quedará definido el arquero que se pondrá debajo de los tres palos en el debut del 16 de junio contra Islandia, en Moscú.





Una carrera que estuvo encerrada entre signos de interrogación fue la que compitieron Maximiliano Meza y Ricardo Centurión. Todo un clásico de Avellaneda entre los volantes de Independiente y Racing. Hasta hace unos días, Ricky era número puesto para viajar a Rusia, pero Meza es el que está ubicado en la pole position. Por eso la infografía con sus respectivas caras que acompañan estas líneas adelantan la lista de los 23 mundialistas.





Fuente: La Capital