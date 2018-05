Sampaoli tuvo a los 23

En el primer día de entrenamiento del plantel completo de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli volvió a parar un equipo en el que incluyó cuatro cambios respecto al que había probado el jueves. Ayer se sumó Maximiliano Meza, tras jugar con Independiente por la Copa Libertadores.

Sin arquero fijo, los 10 que paró el DT fueron: Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María.

Con Ansaldi nuevamente como lateral derecho mientras Gabriel Mercado sigue con su puesta a punto, las novedades fueron la presencia de Fazio en lugar de Marcos Rojo en el centro de la defensa, la inclusión de Mascherano por Lucas Biglia en el medio y arriba, los ingresos de Higuaín y de Di María en reemplazo de Sergio Agüero y Cristian Pavón, respectivamente.

En tanto, la recuperación de Gabriel Mercado era una de las incógnitas que tenía Jorge Sampaoli, quien había anticipado que no iba a esperar a los lesionados más allá de la semana próxima. Ayer por la mañana, en el entrenamiento en el predio de Ezeiza, el defensor trabajó a la par de sus compañeros por primera vez y la respuesta fue positiva.

Gabriel Mercado jugó como lateral y también como central. Cuando se paró como 4, el central fue Cristian Ansaldi; cuando se ubicó como zaguero, la banda derecha fue ocupada por Eduardo Salvio.

El cuerpo técnico es cauteloso ante la posibilidad de que reaparezcan los dolores en la espalda de Mercado. Igualmente, reina el optimismo y confían en que el defensor mejore definitivamente con vistas a la Copa del Mundo.

Por su parte, tras el entrenamiento de ayer en el predio de Ezeiza, los 23 jugadores de la Selección quedaron liberados hasta mañana, para continuar con la preparación para el Mundial.

En un principio, la práctica del sábado iba a ser a las 11, pero el cuerpo técnico decidió retrasarla hasta las 16 para que los futbolistas pudieran descansar mejor.

Sin embargo, para no perderse la final de la Champions League, los jugadores le pidieron a Sampaoli entrenar después del partido que jugarán en Kiev Real Madrid y Liverpool, por lo que de esta manera los trabajos comenzarán más cerca de la tarde/noche y serán a puertas cerradas.

LOS NÚMEROS. Faltan tres semanas para el Mundial y, más allá de lo futbolístico, en el seno de la Selección se ultiman los detalles para tener todo preparado. En las últimas horas, en TyC Sports pudimos conocer los números de camisetas que utilizarán los convocados.

Los tres arqueros ya están definidos: Nahuel Guzmán llevará la 1, Franco Armani la 12 y Wilfredo Caballero la 23.

Además, habrá ciertas novedades: Banega pasará a llevar la 7, que en el último Mundial había sido de Ángel Di María, esta vez con la 11 en sus espaldas, mientras que Lucas Biglia cambiará a la 5 –habitualmente era la 6–.

En la disputa por el número 9, que en los últimos amistosos había sido de Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín ganó la pulseada, por lo que el Kun llevará la 19.

En tanto, se mantendrán varios clásicos: Nicolás Otamendi tendrá la 17, Javier Mascherano la 14, Marcos Rojo la 16 y, como no podía ser de otra manera, Messi la 10.

Con respecto a los nuevos convocados, Ansaldi vestirá la 4, Acuña la 8, Meza la 13, Lanzini la 15, Salvio la 18, Lo Celso la 20 y Pavón la 22.

HABLÓ PAVÓN. No será fácil para Boca retener a Cristian Pavón. El delantero fue el estandarte de la consagración del Xeneize en la Superliga y el mes que viene jugará el Mundial con la Selección, lo que le permitirá exhibir toda su clase ante los ojos del mundo. Al ser consultado sobre este tema, Pavón aseguró: "Primero está el Mundial y después se verá lo que pasa conmigo. No hablé con el club ni con mi representante. No tengo ninguna oferta por ahora. Ahora quiero disfrutar de todo esto, que es muy lindo".