Qué quiso decir con la caricatura: tras la polémica, habló el papá de Guzmán

Tras la difusión de la lista de 23 jugadores que el lunes dio a conocer Jorge Sampaoli y en ese momento lo que era la baja de Nahuel Guzmán, su padre, Jorge, realizó una caricatura del actual DT de la Selección, que además acompañó con un texto.







En la ilustración se observa al Zurdo con una remera de Chile, una máscara y tatuajes de cadenas televisivas deportivas en sus brazos. La imagen estuvo en las portadas de los principales medios digitales del país.







Ovación (Rosario) se contactó con el padre del guardameta que fue campeón con Newell's en 2013, antes de que por la noche Nahuel sea confirmado para suplantar al lesionado Sergio Romero, y entregó conceptos más que jugosos para explicar su caricatura y, a la vez, extendió sus dichos hasta abordar cuestiones sociales que evidentemente son más profundas que el mero hecho de patear una pelota.



¿Cuál fue el objetivo con la ilustración?



Es una forma gráfica de exagerar rasgos de las personas. Para marcar un perfil determinado y lo que uno quiere decir. Lo que tiene puesto es una máscara. Una máscara que no es algo diferente a lo que todos llevamos puesto para pasarla lo mejor que podamos. En ese sentido se trata de representar algo que se oculta, que todos podemos especular, pero desconocemos la verdad sobre las decisiones de alguien aunque parezcan muy evidentes. Porque sencillamente no tenemos el dato porque el responsable de la decisión no las manifiesta.







En todo caso creo que en la conferencia de prensa los argumentos me resultaron insuficientes. Quedar afuera de una lista del Mundial es perderse la experiencia máxima de un jugador. Esta caricatura está alejada de un gesto de animosidad de mi parte.







El escudo que tiene en la camiseta, que no es el argentino, en realidad es un fantasma y todos cargamos con alguna especie de fantasma.







Y los logos de los medios que tiene en los brazos es porque es una persona que evidentemente le gusta manifestar sus preferencias en ese sentido y porque además no están alejados del contexto en que se resuelven ciertas cuestiones.







Uno tendría que pecar de ingenuo si cree que los medios no generan cierta influencia, no digo en un cuerpo técnico, pero sí en la opinión pública. Son fundamentales para arrancar a la opinión púbica en favor de determinados intereses. También hablo, por ejemplo, que los medios de comunicación favorecen estas políticas económicas. Este pequeño árbol de este episodio tapa un bosque que es mucho más importante. El escenario del fútbol en general también cumple con esa tarea. Y uno hace lo que puede dentro de este escenario. Para mí no cambia nada de aquel antiguo circo romano donde se despedazaba gente, lo único que se hizo es que se fue aggiornando un poco aquella historia y hoy no vivimos en un circo romano tan diferente. Hoy la sangre se transformó en tinta.



¿Como definís al Patón?





Mi hijo es un hombre que toma decisiones, las sabe sostener y sabe dónde está parado.





¿Qué tipo de fútbol te gusta?





A mí me gustaba ver el fútbol que se jugaba en patas y el lateral era cuando la pelota se caía a la zanja. Ahí uno esperaba a ver arte y poesía. Igual uno siempre se sienta a ver fútbol. Este es el momento para apoyar a la selección, cuál es si no hacerlo en un Mundial.





También habló en TyC Sports: