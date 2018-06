Mascherano: "La relación con el director técnico es normal"

El mediocampista Javier Mascherano reconoció hoy que la selección argentina atraviesa una situación compleja, al borde de la eliminación de Rusia 2018, pero afirmó que Lionel Messi quiere revertir la imagen que dejó para aprovechar la oportunidad que "dio el destino" y clasificar a octavos de final.

"Leo está bien, en un conjunto colectivo en que las cosas no salen todos tenemos frustración. Él es un ser humano y también tiene sus frustraciones pero está con muchas ganas de revertir la situación y la imagen que dimos en estos dos partidos", aseguró Mascherano en una connferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento de Bronnitsy, a 60 kilómetros de Moscú. El ex jugador del Barcelona, hoy en el fútbol chino, descartó las versiones sobre una ruptura entre los jugadores y el entrenador Jorge Sampaoli al afirmar que "la relación con el técnico es totalmente normal" y es él quien arma el equipo.

El veterano referente albiceleste confirmó que hubo una reunión con el entrenador en la que se expusieron las diferencias que mantienen los jugadores con su planteo táctico. "Obviamente que cuando nosotros sentimos alguna incomodidad se la planteamos porque sino seríamos unos hipócritas, ߶amos a ir a jugar un partido incómodos?", preguntó.

Mascherano conferencia

Mascherano y Lucas Biglia reconocieron que la selección albiceleste cometió errores en el empate con Islandia y la caída por goleada ante Croacia, que pusieron en riesgo la clasificación argentina a octavos de final por el Grupo D.

"Después de un partido como el del otro día, no solamente por la derrota sino por esos últimos treinta minutos en que el equipo se descompuso totalmente, la imagen no fue buena, quedás mal, quedás muy tocado y está claro que tienen que pasar varias horas para que uno vaya animándose", sostuvo el jugador.

El histórico jugador de cuatro Mundiales aclaró que lo emocional juega un factor "importantísimo" en el fútbol. "Pero hubo otros factores que analizamos y prefiero guardármelos para nosotros, creemos que dimos en la tecla de por qué se descompuso", expresó de forma enigmática. Mascherano subrayó que el error del arquero Wilfredo Caballero en el primer gol de Croacia, cuando despejó mal el balón y lo entregó al rival, "fue una fatalidad".

"A esta altura de la vida no vamos a estar apuntándonos, no somos de ir contando los errores, achacarle todo al costado emocional, no va por ahí la cosa, hay otros factores que también hicieron que el equipo pierda la estructura, la forma, y eso es lo que duele porque había un equipo que estaba compitiendo bien y esa imagen de los últimos 30 minutos te hace mucho daño", dijo, quizás apuntando a los cambios que habría hecho Sampaoli.