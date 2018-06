Mascherano habló de una relación "normal" con el DT

El volante de la Selección Argentina Javier Mascherano desestimó rotundamente cualquier tipo de cortocircuito entre el plantel y el cuerpo técnico luego de que una serie de rumores pongan en duda la continuidad de Jorge Sampaoli al mando del equipo: "La relación con el entrenador es totalmente normal".





"Desde un análisis en concreto, sabemos que la situación es compleja, que no es broma y que tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido. La relación con el entrenador es totalmente normal. Obviamente que si sentimos una incomodidad la vamos a plantear, sino seríamos hipócritas. ¿Vas a jugar un partido incómodo? Estás perjudicando al equipo", explicó el actual jugador del Hebei Fortune de China.





Asimismo, el mediocampista surgido en River echó por tierra el mito reinante sobre ésta generación de jugadores acerca de que son ellos quienes arman los equipos y fuerzan las salidas de los entrenadores: "¿Quién arma los equipos? Preguntáselo a los entrenadores. Han pasado varios y, ¿qué dijeron cuando se fueron? Que nadie les pedía nada. Se le ha puesto ese mote a ésta generación y no entiendo ni por qué ni en qué conviene hacerlo, pero es repetitivo. Después, la bola no se puede parar", analizó el oriundo de San Lorenzo, Santa Fe.





"Nosotros nos centramos en lo que está a nuestro alcance y eso no implica tirar la pelota afuera ni es una excusa. No es que el equipo no funcionó por lo que dicen. Nosotros somos los primeros responsables y seremos los responsables de acá al final de la Copa del Mundo, eso lo tenemos claro", cerró el jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste.E