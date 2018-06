El Patón Guzmán también opinó sobre la ley del aborto

El arquero Nahuel Guzmán no piensa sólo en el Mundial. Es que, consciente de que en el Congreso se está tratando la ley de despenalización del aborto, el exNewell's dijo apoya "libertad de la gente a elegir" sobre ley del aborto en Argentina.





"No estoy al tanto del detalle de la ley y es difícil de exponerse. Sí comparto las excepciones donde las mujeres pasan por un sufrimiento extremo y tengo muchas charlas con mi mujer sobre el tema", manifestó el Patón.





En ese sentido, agregó: "Me gusta hacer hincapié en la libertad de la gente a elegir, creo que ahí se puede encontrar un límite"





Por otro lado, aseguró que no tiene “novedades” acerca de un posible paso a Boca





"Lo del interés de Boca decidí no seguirlo de cerca, para poder disfrutar y poner la cabeza de lleno acá. Decidí que la gente encargada de lo que sería una posible negociación haga sus cosas", reveló.





Guzmán añadió: "No he sabido, ni me he interiorizado de algún posible avance y no tengo novedades".





Al ser consultado acerca de lo que significa ser arquero de Boca o de River comentó: "Con la exposición mediática que puede tener una buena campaña, creo que es un plus ser el arquero de Boca o de River".





"Con esto no quiero decir que Franco (Armani) no se haya ganado la posibilidad de estar acá, ya que ha demostrado en River lo que venía haciendo en Nacional", opinó al tercer arquero que llevó Jorge Sampaoli al Mundial de Rusia tras la lesión de Sergio Romero.