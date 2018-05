El emotivo mensaje de uno de los que quedó afuera de la lista mundialista

El mediocampista Leandro Paredes fue uno de los futbolistas que se quedó en la puerta del Mundial de Rusia. Estaba en la lista de 35 preseleccionados, pero no fue incluido en la definitiva de 23 que hoy oficializó el entrenador Jorge Sampaoli. Y tras conocer la noticia, publicó en su perfil de la red social Instagram un emotivo mensaje junto a la imagen de una casaca albiceleste que supo vestir.

"Las ganas, el deseo y la ilusión de usar esta camiseta eran muchísimas. Me duele el alma no poder hacerlo, pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos y seguir trabajando para poder usarla más adelante", describió.