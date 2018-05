Diego Maradona, durísimo con la Selección argentina: "No tiene un líder"

Diego Maradona disparó fuertes críticas en las últimas horas contra el seleccionado argentino que se prepara para afrontar el Mundial de Rusia 2018 Apuntó contra Jorge Sampaoli y cuestionó la falta de liderazgo dentro del plantel.

Maradona asumió como presidente del club Dynamo Brest de Bielorrusia por los próximos tres años y en una entrevista mostró todo su disconformismo con la actualidad de la Selección. "El problema no son los jugadores, el problema es el que los guía, el que les mete en la cabecita lo que tienen que hacer adentro de la cancha", dijo en clara referencia a Sampaoli, y destacó: "Porque si el técnico no está claro en sus conceptos los jugadores no pueden hacer milagros".

Además, Diego fue muy crítico con los referentes del planel y habló de falta de liderazgo. "Yo tengo muchas dudas y ojalá que les vaya bien desde la primera fase. Les toca Islandia, Nigeria y Croacia. Y no es fácil, no es fácil... Argentina es una Selección que no tiene experiencia, no tiene un líder, no tiene esquema de juego", disparó Maradona