Armani será titular en el arco de Argentina ante Nigeria

Y uno de los más importantes estará en el arco. El cuerpo técnico tiene decidido sacar a Wilfredo Caballero después de haberle dado la titularidad en los dos primeros partidos y tras el error que permitió el primer gol de Croacia en el 3-0 de la segunda fecha.





Y si bien su reemplazante será confirmado con el correr de las prácticas que se desarrollarán en el predio de la concentración argentina en los próximos días, hoy el nombre elegido por Sampaoli es el de Franco Armani.





El arquero de River, que hasta el momento no jugó ni un minuto oficial ni amistoso con el buzo de arquero de la Selección, podría tener la gran chance del debut nada más y nada menos que en el trascendental partido ante Nigeria.





Una de las sorpresas en la formación de Argentina ante Croacia fue la no inclusión de Cristian Pavón, quien parecía iba a tener su oportunidad desde el arranque en Rusia. Sin embargo, el jugador de Boca tuvo que esperar al segundo tiempo para ver acción.



Si bien todavía Jorge Sampaoli no empezó a ensayar de cara al duelo del martes ante Nigeria, todo hace indicar que ahora sí Pavón tendrá un lugar en el equipo y sería por la derecha.



No sería el único que jugaría por primera vez de titular en el Mundial de Rusia, debido a que al lado de Javier Mascherano estaría Ever Banega, quien ingresó en el complemento ante Islandia y no jugó con Croacia.



Pavón, Mascherano, Banega y Marcos Acuña podrían ser los integrantes del mediocampo, aunque también Sampaoli probaría con Paulo Dybala para asociarse con Lionel Messi. El nueve seguiría siendo Sergio Agüero.