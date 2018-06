Anto Roccuzzo explicó por qué no estuvo ante Islandia

Además del cariñoso mensaje de Instagram de Antonella Roccuzzo para despejar dudas de una supuesta crisis con Lionel Messi. la panelista de Involucrados Cinthia Fernández contó más detalles de la charla que mantuvo con la rosarina.





A través de la panelista, Anto explicó por qué no había viajado a Rusia. "Ella se enojó por todo lo que dijeron, no fue a Rusia porque así estaba pactado. Quiero tener códigos con ella", contó la ex de Matías Defederico.





"Las palabras fueron: 'no fui porque tengo criaturas muy chiquitas y porque así estaba pactado. Quiero disfrutar a mi familia que no la vuelvo a ver hasta diciembre'. Eso resume todo y calla a todos los que especulan y quieren darle con un caño a Messi", concluyó Cinthia sobre su charla con Antonela, quien este jueves sí estará presente para acompañar a Leo en el partido que la Selección enfrentará contra Croacia.

Mirá:

Embed

Fuente Primicias Ya.