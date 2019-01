Rocío Oliva rompió el silencio y contó sus planes sin Diego copy copy

Diego Maradona confirmó la separación Rocío Oliva, de la joven de 28 años con quien estuvo en pareja durante seis años. "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza", dijo en una entrevista en "intrusos", y Rocío decidió responderle.

Desde Buenos Aires, en donde está entrenando en River junto al equipo de fútbol femenino, Rocío destacó que le parece una "chiquilinada" decir quién tomó la decisión de separarse. "Hoy estoy bien, me venía preparando para esto. Me costó muchísimo".

"Estoy con Diego desde que tengo 22 años. Por momentos, no me veía sin él. Así que me preparé para esto, para hacer lo que quiero y lo que me gusta", sostuvo quien comenzó a estudiar a la distancia cuando estaba viviendo con Maradona en Dubai la carrera de DT y que está a punto de terminar.

"Siento que al estar sola o libre, no tengo que...", balbuceó Oliva sin terminar la frase pero explicando que siente un alivio al no tener que hablar frente a las cámaras: "Siempre esperaba el golpe o la pregunta, o que era la culpable de todo lo que pasaba. Y eso me hacía ponerme en una situación incómoda".

También detalló que está viviendo con su madre en la casa que Maradona dijo que le sacará. "Estamos tranquilas de que no va a pasar nada porque ya sabemos cómo es", confió, y agregó que hoy por hoy no le hará un reclamo económico, pero tampoco lo descarta.

"En este momento no estoy pensando en eso. Sí hay cosas que tengo que saber y me tengo que informar. De ahí, voy a analizar qué puedo y quiero hacer", sostuvo en una entrevista telefónica con Todas las tardes. "No quiero pedirle nada. Hoy me preguntás y lo que pasó, pasó", continuó sobre la relación que Maradona también había dado por terminada.

Maradona en Intrusos contra Rocío Oliva



"Estoy en otra etapa de mi vida, con mi familia, mis amigas, haciendo las cosas bien para poder seguir adelante", manifestó, y aseguró que por su "carácter" no se dejaría golpear: "Si eso pasa, lo diría o no lo permitiría. No me quedaría quieta".

"Ya se terminó la relación. Las cosas malas pasaron, y buenas también. Yo cerré la puerta y no tengo que decir nada de él", concluyó Rocío Oliva.