"Reparalo!" en la Feria Diseña Santa Fe

El domingo 12 de mayo habrá una nueva edición de la Feria Diseña Santa Fe, de 16 a 20, en el patio del Mercado Progreso (Balcarce 1635). Quienes deseen, podrán acercarse con prendas para arreglar en la mesa de "Reparalo!", una actividad de Obreras costureras. Entrada libre y gratuita. Organiza Gobierno de la Ciudad.





La Feria Diseña Santa Fe vuelve a abrir este domingo en el patio del Mercado Progreso (Balcarce 1635), donde podrá recorrerse de 16 a 20, con entrada libre y gratuita. Como es habitual, el espacio organizado por el Gobierno de la Ciudad reunirá las producciones innovadoras en diseño de distintas marcas vinculadas al proyecto Diseña Santa Fe, dentro de los rubros de indumentaria, accesorios, gráfica aplicada, objetos y editoriales, entre otros.





En esta ocasión, además, se podrá participar de "Reparalo!", una actividad de Obras Costureras en la que las hacedoras de Costurandoando, Rosana Barrios y Yoryi, invitan a acercarse con prendas para hacer arreglos. La propuesta se renovará en la próxima fecha de la Feria, el domingo 26 de mayo.





Reparalo!

Se trata de una invitación a jugar con la creatividad para dar utilidad a las prendas en desuso, con medidas para reciclar, reutilizar y dar vida a la ropa que ya no es necesaria. La propuesta es acercarse con ropa para reparar o customizar, y se actuará con canje, comercialización y toma de pedidos de arreglos que no se puedan hacer esa tarde. Las costureras realizarán arreglos en camisas, pantalones, remeras, camperas, delantales, chalecos, vestidos, polleras, entre otras prendas, que sean de tela plana (sin elasticidad) y no muy gruesas.





Obreras costureras

La agrupación reúne a costureras, modistas y confeccionistas manifestándose "en este encuentro a lo que somos y hacemos". "Buscamos reconstruir el valor de nuestro trabajo con precios justos, poniendo mérito en la persona que lo construye, el medio ambiente y la creatividad en la misma medida", afirman. "Buscamos concientizar a los consumidores los saberes requeridos para ejercer lo que es profesión y no una obligación adquirida por herencia sino como elección. Deseamos generar experiencias más interesantes nuevas maneras de pensar y nuevas formas de hacer desde la reutilización y reparación de prendas y tejidos".





Feria: Diseña Santa Fe.

Participación especial: Obreras costureras.

Día: Domingo 12 de mayo.

Hora: 16 a 20.

Entrada: libre y gratuita.

Más información: www.santafeciudad.gov.ar/agenda

Organiza: Gobierno de la Ciudad.