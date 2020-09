Quién fue Silvio Cufré y por qué una Ley lleva su nombre

Sivio Cufré fue el primer personal de salud fallecido por Coronavirus en Argentina. Era el enfermero que atendía al papá del futbolista Walter Montillo, otra víctima fatal del Coronavirus. La clínica donde trabajaba no le avisó que atendía un caso sospechoso.

El día después de la muerte de Walter Oscar Montillo, el papá del futbolista que pasó por San Lorenzo y la Selección, Silvio Cufré, uno de los dos enfermeros que lo atendía en el Instituto Médico Brandsen, tuvo que abandonar el trabajo porque se sentía muy mal. Volvió a su casa antes de tiempo. Se durmió temprano y el jueves, un rato antes de que se confirmara que Montillo era Covid-19 positivo, volvió a su trabajo. Pero en calidad de paciente. Entró en un coma inducido y el sábado, Cufré, a días de cumplir los 48, murió.

“Ya el martes había estado raro. Como cansado”, dijeron sus familiares tras su muerte, en abril de 2020. Perdió el olfato, le dolía todo el cuerpo, pero especialmente la espalda. “Salió para hacerse un chequeo y nunca volvió. Murió sin saber que tenía Covid”, relató su esposa con quien Silvio vivía en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

cufre1.jpg

María José Oliva, 39 años, dijo que Silvio era el sostén de esta familia y que era enfermero desde hacía 17 años. “Trabajó en muchos centros de salud del municipio de San Vicente, donde se hizo muy querido por ancianos y niños dada su maestría para aplicar inyecciones. Tenía buena mano, eso dicen”.

“El jueves se levantó y no daba más, tenía hinchada la cara, los ojos. Él no era de enfermarse. Si era diabético nunca lo supe, pero decían eso. Sí tenía presión”, relata María José. “El jueves estuvo conmigo, con los chicos. Le manda un mensaje a (el director de la clínica) Daniel Navarro y le dice que se sentía mal. Entonces no tuvieron la actitud de mandarle una ambulancia. Se tomó un remis, fue por sus propios medios. Nos quedamos preocupados. Llamábamos y no respondían. A las 23.30 Navarro respondió que lo estaban atendiendo”, contó su esposa a infobae.

cufre3.jpg

Según Oliva, Silvio creía que Montillo había muerto de paro cardíaco. Eso es, de hecho, lo que escribió Navarro en el certificado de defunción y desembocó en una investigación de la Justicia por irregularidades en los casos del papá del futbolista y también de su abuelo, Oscar, que murió unos días antes que su hijo en el mismo lugar y no se le hizo el hisopado. “En la clínica no hicieron nada. Le dijeron que había muerto de un paro, del corazón, nada más”.

“Se fue de acá diciéndole a su hijo, que cumplía años el fin de semana, que iba a hacerse un chequeo y volvía”, recuerda María José y cuenta que cuando la llamaron del hospital para decirle que había muerto se enteró que era coronavirus".

cufre.jpg

Poco solidarios

Enterados del caso positivo de Silvio, en el barrio hubo vecinos que los amenazaron con quemarles la casa si no se mudaban. Los acusaban de haber llevado el coronavirus al barrio. Las amenazas fueron en serio, porque la Justicia dispuso que un patrullero de la Policía custodie la casa de María José y sus hijos.

Embed

Denuncia y Ley

Por el caso, el Municipio de San Vicente denunció a la clínica ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por haber propagado la enfermedad en la humanidad de Silvio, vecino de ese Partido, por lo tanto, posible agente de consumo en su comunidad, un barrio de clase media baja.

Hoy el Gobierno promulgó una Ley de protección al personal de salud que lleva su nombre para que casos como el de Silvio Cufré no vuelvan a ocurrir por negligencia en Argentina..