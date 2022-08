¿Qué famosos internacionales son fanáticos del blackjack y los juegos de casino?

En ese sentido, si bien hay famosos que se muestran reticentes a hablar de su vida privada, muchos otros hacen una carrera con ello, dejando entrever pequeñas costumbres y curiosidades. Por ejemplo, el romance entre Ben Affleck y Jennifer López es uno de los más mostrados en la actualidad.

Ahora bien, en este artículo en especial nos detendremos en un caso particular: ¿qué famosos internacionales tienen un especial interés por los juegos de casino? Ya sea que hablemos de póker, blackjack, ruleta o las últimas novedades, son varias las celebridades que eligen este método de diversión para vivir momentos llenos de adrenalina con su entorno.

1-Harry Styles

De acuerdo a muchos especialistas, Harry Styles es la gran aparición pop del momento. El ex integrante de One Direction ha sabido lanzar su carrera solista con un gran éxito y cuenta con millones de admiradores en todo el mundo. Quienes más conocen de él, no han dejado pasar por alto este dato: en su hombro izquierdo figura un tatuaje que dice: “17 black”. ¿Qué significa?

Estamos hablando de nada más y nada menos que su número preferido en la ruleta, junto al color que lo caracteriza en el ya tradicional juego de casino. Este dato estuvo en boca de todos en 2013, cuando Styles todavía formaba parte de One Direction. Hoy en día, se rumorea que el músico evita ir a casinos tradicionales debido a su fama y elige plataformas digitales.

blackjack 2.jpg

2-Ben Affleck

El ya mencionado actor es reconocido mundialmente no solo por sus personajes, sino también por su gran interés en los juegos de cartas, en especial al blackjack. El 21 blackjack en casinos en línea parece ser su nueva afición, con el fin de evitar a los intrépidos paparazzis y a los fanáticos que buscan sacarse una foto con él.

Ahora bien, se sabe que Affleck no es solo un entusiasta, sino un hábil jugador de blackjack. Si nos remontamos al año 2008, se supo que pudo ganar 800 mil dólares con una apuesta mucho menor y en tres manos simultáneas, algo que se considera una gran habilidad y estrategia en este juego. Otros años, la actual pareja de J-Lo fue protagonista por incidentes como ser expulsado de un casino por contar las cartas. Quizás de allí venga su preferencia por el mundo online en 2022.

3- Matt Damon

Como ya hemos comentado en este medio, el reconocido actor Matt Damon es popular por ser un profesional en juegos como el póker y el blackjack. Es un caso más que curioso, ya que su habilidad se mezcló con su carrera como actor: todo empezó cuando tuvo que rodar el film “Rounders” y para hacerlo de la mejor manera, tomó clases póker profesional con un experto.

Desde ese momento, el reconocido actor de larga trayectoria se mantiene jugando con entusiasmo y regularidad, al punto de participar de distintos torneos públicos, sin miedo a ser observado. Ahora bien, al momento de escribir este artículo, no hay grandes novedades sobre cuánto dinero ganó desde que ha comenzado a jugar.

blackjack 3.jpg

4- George Clooney

Un clásico a la hora de pensar en grandes celebridades internacionales que jueguen en casinos de forma frecuente. Esto se debe a dos grandes motivos: en primero, por sus participaciones en películas icónicas que suceden en casinos o poseen escenas en donde los juegos de azar son los verdaderos protagonistas. Dos claros ejemplos son “Ocean’s Eleven” y “La Gran Estafa”.

Sin embargo, el segundo motivo es el más importante: en el 2005 contó al periodismo que construiría nada más y nada menos que su propio hotel con casino, un proyecto multimillonario que contaría con otro socio más que conocido como es Brad Pitt. El comienzo de esa faraónica obra sería en 2006, pero nada de eso terminó sucediendo. Clooney hasta el momento continúa jugando por su cuenta y las razones del porqué no se llevó a cabo el ambicioso proyecto son desconocidas.

5- Paris Hilton

Por último, una de las primeras influencers antes de que ese término sea conocido y esté en boca de todos en 2022: Paris Hilton. Seguro que al comenzar a leer este artículo, su nombre se vino a tu cabeza y no es para menos, ya que es una de las famosas que más visita Las Vegas cada año. Sus luces, lujos y entretenimientos parecen ser uno de los planes favoritos de la millonaria heredera de los Hilton.

De hecho, han trascendido rumores de que sus apuestas no suelen ser menores a 30.000 dólares en solo una noche, por lo que su presencia en cualquier sala siempre llama la atención de otros jugadores y curiosos. De todas maneras, como ha sucedido con otros casos importantes, se rumorea que sus preferencias se han volcado a los juegos online.