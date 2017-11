La parodia que enfureció al "Susano": "Tengo humor, pero cuando dicen que yo hago..."

El último domingo, Susana Giménez protagonizó un blooper en vivo cuando estaba a punto de realizar un PNT de una marca de comida para perros.

Para eso tomó a un cachorrito que le acercaron, situación habitual en cada programa, lo apoyó en su pecho y rápidamente comenzó a sentir un olor raro.

Minutos después, Susana se percató que el perrito... seguía defecando, ¡en su vestido! "Ay, no, la tiene ahí. Ay, ay... ¡Ayyyyy!", gritó la diva. "¡Ay no me muero, te juro que me muero! No, me muero. ¡Con razón! Vengan, traigan alcohol"", le pidió a los "Susanos", y de inmediato se acercó Marcelito para limpiarle la vestimenta.

Sucede que luego de comentar lo que pasó al aire, en el programa radial se realizó una falsa comunicación telefónica con "Marcelito" y el diálogo fue algo subido de tono donde entre otras cosas, se dijo que la diva cuando hacía sus necesidades él también la asistía para limpiarse. Además, se lo trató de "chupa pij..." cuando supuestamente contaba cómo llegó a trabajar en el programa de la conductora de Telefe.





"Me llamó un amigo y me dice que estaba escuchando el programa de la Rock and Pop y en un momento anuncian que va a hablar Marcelo Bezina por el accidente que había tenido Susana con el perro que hizo sus necesidades encima de ella, es por eso que se pone a grabarlo pero no soy yo el que sale al aire sino una persona fingiendo una voz burlona y haciéndose pasar por mí, hasta ahí todo bien, tengo humor pero cuando dicen que yo hago "petes" y demás difamaciones hacia mi persona la verdad que me puso triste, si hubieran dicho "el Susano" sería una cosa pero dar mi nombre y apellido para menoscabar así mi dignidad no me gustó", señaló el verdadero Marcelo en diálogo con PrimiciasYa.com.





"Me puso mal, soy estudiante de Derecho, la Constitución Nacional, los pactos de Derechos Humanos y el Código Civil y Comercial de la Nacional protegen las afectaciones a la dignidad y más cuando son emitidas por un medio de comunicación reglamentado, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ni deshonrar a nadie, no lo haría con ninguno de los integrantes de ese programa, porque entiendo que son trabajadores igual que yo y que lo último que quisieran es que los ridiculizaran", agregó.





Y finalizó: "Le escribí un tuit a Homero diciéndole que no estuvo bueno que dieran mi nombre y apellido para decir lo que dijeron, siempre dentro del marco de las buenas costumbres sin insultar sin faltarle el respeto. Me jodió a mí, le jodió a mi madre, le jodió a mis hermanas, a mi novia, le jodió a todos mis afectos".