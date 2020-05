Desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) aseguraron este domingo que existe preocupación por el aumento de las situaciones de maltrato que sufren muchos niños entrerrianos en sus casas, en el contexto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Durante la conferencia de actualización de la situación epidemiológica provincial de este domingo, la directora de Restitución de Derechos del Copnaf, Nadia Díaz, remarcó que esta violencia que se observa "puede ser expresión de esta nueva convivencia que les toca atravesar a todos" y solicitó a los padres y madres que "se esfuercen en generar un clima de bienestar" en los hogares.

"Esta situación particular de aislamiento que nos toca atravesar como sociedad, nos lleva a atender y a preocuparnos en función de pensar cómo se cuidan nuestros niños, niñas y adolescentes en sus hogares familiares, ya que no están concurriendo a las escuelas, no participan del club y de las actividades barriales. Están alejados de sus referentes de confianza y afectivos, como son los docentes, los vecinos, sus amigos, sus familiares cercanos. Y todo esto puede provocar un recrudecimiento de las situaciones de vulneración", describió Díaz.

Ante esto, dijo que el organismo redobla esfuerzos para cuidar a las infancias y adolescencias. Además remarcó que la mayoría de las situaciones de maltrato en sus diversas formas y abusos sexuales que sufren, se dan en el ámbito intrafamiliar y por parte de los adultos que son encargados de cuidarlos.

"En este contexto de aislamiento y de pandemia, nos preocupan aquellas formas de crianza atravesadas por la violencia, que se minimiza y se naturaliza. Aquellas que se expresan a través de los gritos, de los insultos, de las descalificaciones, de ese famoso chirlo, de esas penitencias severas", sostuvo.

Agregó que esa violencia hogareña puede ser expresión de la presión y la tensión de la nueva convivencia, muchas veces forzada, a lo cual se suma el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y las dificultades económicas.

Dónde denunciar

Frente al aumento de la violencia, el Copnaf tiene herramientas y dispositivos para poder detectar esas situaciones e intervenir. Por ejemplo la Línea 102 de atención a la niñez y a la adolescencias, que funciona en Paraná con dependencia provincial las 24 horas, los 365 días del año.

Además, la Línea 102 de Concordia y Concepción del Uruguay, que son municipales.

Asimismo hay 81 áreas de Niñez municipales y 17 coordinaciones departamentales. Las comisarías cercanas son otros sitios donde recurrir para buscar ayuda.

No solamente pueden llamar niños y adolescentes que sufren violencia o maltratos, sino también vecinos, docentes, familiares cercanos y otros adultos que adviertan la problemática.

Esfuerzo de los padres

La funcioaria pidió a padres y madres que "se esfuercen en generar un clima de bienestar en la convivencia familiar y un clima de buenos tratos entre los adultos y de los adultos hacia los niños".