UNO convoca a los bailarines entrerrianos

Marianela González es la jurado en el rubro Danzas para esta edición de los Premios Escenario - La Peña. Bailarina, coreógrafa y directora del Instituto Sumar y de la Compañía Cinética, esta biotecnóloga tiene décadas de trayectoria en el arte del movimiento. Su premisa: “Todos los cuerpos son aptos para bailar”.

Ella seleccionará hasta cuatro propuestas en el rubro danza (folclórica, jazz, contemporánea, clásica, orientales, tango, etc.); las propuestas seleccionadas serán ganadoras de la Edición 15 de los Premios Escenario y participarán en una de las cuatro veladas artísticas que se desarrollarán en noviembre en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Los interesados deberán inscribirse presentando sus propuestas artísticas (inéditas o no) ÚNICAMENTE al correo electrónico premiosescenario@uno.com.ar. No se recibirá material físico. Las propuestas que no adjunten el material solicitado serán descartadas.

Es importante destacar que sólo se podrán inscribir bailarines/as entrerrianos, o que residan en la provincia y desarrollen su carrera aquí.

En el mail deben adjuntar

-Ficha de inscripción completa con los datos requeridos. La ficha se puede descargar del enlace.

-Foto del DNI del artista o responsable de la inscripción de la pareja o grupo.

-Breves antecedentes del artista, y/o grupo participante;

-Reseña de la propuesta (en el caso de los rubros Teatro, Stand Up, Danza y Cine)

-Material audiovisual donde se vea una performance; pueden ser enlaces de Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram o plataformas similares;

La propuesta podrá ser unipersonal, en parejas o en grupo. En el caso de grupos, no podrán superar la cantidad de 10 bailarines/as.

La extensión de la presentación no podrá exceder los 30 (TREINTA) minutos de duración.

El vestuario y maquillaje correrán por cuenta de los bailarines.

La iluminación y el sonido correrán por cuenta de los técnicos de la Casa de la Cultura. Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, los participantes deberán especificar los requerimientos técnicos de la puesta (iluminación, cantidad de temas que bailarán, etc.). El día de su presentación, deberán llevar un pendrive con la música que bailarán.

>>>> Es importante leer las Bases y condiciones