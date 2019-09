Técnicos de Fernández se reunieron con dirigentes entrerrianos

La politóloga Natalia De Sio y el economista Fernando Peirano mantuvieron una reunión con y la ministra de Desarrollo Social y vicegobernadora electa, Laura Stratta, y el secretario General de la Gobernación y actual candidato a senador nacional, Edgardo Kueider .

Tanto De Sio como Peirano inetgran los equipos técnicos del candidato presidencial justicialista Alberto Fernández y comenzaron una recorrida por diferentes provincias para difundir la mirada que tienen sobre la realidad nacional. En ese contexto ayer brindaron una charla abierta al público en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Lo importantes es debatir “cómo este país puede volver a crecer con una perspectiva federal", resaltó Peirano al salir del encuentro, y recordó que "Lo ha señalado muy claramente Alberto Fernández, invitando a las provincias, en la figura de sus gobernadores, a comprometerse y pensar proyectos, iniciativas transformadoras que vuelvan a generar la capacidad de crear riqueza”.

"El Frente de Todos ha sabido organizar equipos técnicos con agendas por temáticas, trabajando en lo que necesita hacer el Estado para volver a encender la economía”, agregó el economista especializado en innovación productiva. En ese marco Peirano señaló que es importante hablar con los candidatos que aspiran a ocupar bancas en el Congreso de la Nación, así como con el equipo de gestión provincial que, en este caso, fue “revalidado” por el voto.

También resaltó: “la gente en Entre Ríos ha expresado claramente que el país tiene que seguir otro rumbo. Entonces hay que pensar un país federal y tomar contacto con todos, escuchar, conocer cuál es la situación de la provincia y en especial cuales son los planes para volver a crecer y hacer una Argentina inclusiva y grande para todos”.

Por otra parte, el integrante del Grupo Callao explicó que “hay que cambiar la referencia macroeconómica" y que "hemos ido a contramano del desarrollo durante estos años". "Tenemos que plantear un nuevo rumbo que comienza poniendo otra referencia y otro marco de negociación con el FMI. Sigue con un acuerdo de precios y salarios y se completa con un nuevo presupuesto que ponga el eje en priorizar el consumo, el mercado interno”, describió.

Además, “hoy en Argentina, empresas de trayectoria venden y no tienen beneficios, están quebradas o han cerrado; más de 40 por día durante meses, y el gobierno ha sido insensible en esa situación. Hay gente que trabaja, tiene empleo formal, y no llega al mínimo para completar una canasta básica”, argumentó el economista.

Agregó también que "el gobierno planteó una estrategia a muy corto plazo con un objetivo electoral y después del 11 de agosto esas herramientas dejaron de ser efectivas". “Ahora estamos afrontando todos los argentinos los costos de esa estrategia”, remarcó.

Por último, Peirano mencionó el proyecto de emergencia alimentario que ayer obtuvo media sanción de diputados en el Congreso de la Nación, como una “clara expresión para buscar elementos institucionales que encaucen esta crisis y que Mauricio Macri pueda disponer de las herramientas necesarias a fin de ponerle un piso a esta caída y que nadie tenga que sufrir hambre en este país”.

“Queda claro que ninguna medida aislada, si no tiene un plan, un soporte político, una articulación, va a ser efectiva. Justamente en ese marco estamos hoy, lo estamos sufriendo. Alberto Fernández fue muy claro en el cierre de campaña de las PASO, con una invitación y un compromiso para construir una Argentina federal. Por tanto, hay que pensar la institucionalidad para sostener eso y es muy importante que estén en el congreso quienes piensan que hay que priorizar el mercado interno, el consumo; atender los problemas estructurales de la pobreza; y la necesidad de hacer una Argentina que se defina no por lo que compra al mundo, si no por lo que le puede aportar. Esa es la discusión que tenemos hoy en la Argentina”, concluyó el economista.

Por su parte, la politóloga del Grupo Callao, Natalia De Sio se refirió al trabajo de los equipos técnicos del Frente de Todos, detalló: “La primera etapa fue de diagnóstico y propuestas. En esta segunda etapa la idea es ir a las provincias, difundir esto que trabajamos, y recabar tanto información como propuestas en todas las áreas y proyecto. Concretamente, estamos tratando de federalizar el Frente de Todos”. La politóloga informó que todo lo que se reúna será puesto a disposición de los equipos técnicos y políticos de los candidatos y los armados políticos de las provincias.