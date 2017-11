Taty Almeida: "Con el gobierno de Macri hemos retrocedido 40 años"

Hija adoptiva de la ciudad de Paraná y símbolo de la lucha por los derechos, la memoria y la justicia, Taty Almeida, histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora volvió a la ciudad para participar del segundo Congreso Nacional de Hijos que se desarrollará hasta mañana. Golpeada por la reciente muerte de Marta Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, habló del valor de la militancia en tiempos de "retrocesos" en materia de políticas de derechos humanos, al tiempo que fustigó la gestión de gobierno del presidente Mauricio Macri. Sobre el significado que tiene la pérdida de Vázquez, la mujer reivindicó su lucha. "Porque más allá de ser presidenta, era amiga y compañera de años en esta lucha que nunca va a terminar, porque cuando no estemos, porque somos pocas las que vamos quedando, están los jóvenes que son los que van a continuar. Es un día muy triste, muy especial", admitió. Con su característico pañuelo blanco puso el acento en el valor que tiene la juventud y la militancia en los tiempos que corren. "Militancia es compromiso, de compañerismo, de compartir, de ocuparse del otro. Cuando algún trasnochado dice, por algo será que desaparecieron a nuestros hijos, las Madres decimos con mucho orgullo: 'No fue ni por estúpidos, ni por perejiles, eran militantes, militantes políticos. Política es la vida, política es esta charla. Así que rescato la militancia setentista y la militancia de ahora", reflexionó.

A su vez no ahorró críticas en referencia al partido gobernante: "Hemos retrocedido 40 años con este gobierno de Macri; parece mentira que a 40 años tengamos que gritar como lo hemos hecho hasta hace poco por la aparición con vida de Santiago Maldonado; que en un gobierno constitucional haya presos políticos, como Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac Amaru; despidos, persecución y la prohibición de la libertad expresión".

Llamó a mantener la resistencia, "más allá del partidismo" y dijo que a pesar de los bastones y las sillas de rueda, "las locas seguimos de pie".

En una rueda de presa que registró UNO, Almeida confesó que no podría soportar un encuentro cara a cara con el presidente Macri, aunque le dejó un mensaje con su sello: "Que sea más humanitario, que realmente gobierne para los que menos tienen, no que les dé pie a todos sus adictos que son los empresarios, a los ricos. Lamentablemente lo votaron y como es un gobierno constitucional, uno lo respeta, pero no compartimos absolutamente nada".

Sobre las recientes detenciones en causas de corrupción de los exfuncionarios kirchneristas Amado Boudou y Julio De Vido señaló: "Si la Justicia lo considera necesario, que los juzgue, pero no tienen porqué estar presos. Además de la manera aberrante que lo han hecho, mostrándolos en piyamas. Eso es un odio tremendo que demuestran tener".

En esa misma línea cargó contra Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, a quien acusó de "equiparar lo que hicieron nuestros hijos, que son delitos penales que tendrían que haber sido juzgados no desaparecidos-torturados y tirados vivos al mar, con lo que hizo el Estado. El terrorismo vino desde el Estado. No sé qué le pasa a esta mujer, qué es lo que tiene en la cabeza. Pero es un peligro, ella sí que demuestra odio y hasta está medio desquiciada".





Todo un símbolo

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Marta Vásquez, falleció en la madrugada del sábado a los 90 años, en el Sanatorio Anchorena, donde estaba internada desde hacía unos días, confirmó a la agencia Télam Taty Almeida.