Rodríguez y su última defensa: "No hice desvíos de fondos" para la creación de la escuela de la DPV

El extitular de Vialidad Provincial Jorge Rodríguez amplió su declaración indagatoria de imputado en el juicio por el presunto desvío de fondos para obras y el pago de sueldos a docentes de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz. "No hice desvíos de fondos", ratificó el ingeniero ante la consulta de UNO.

Rodríguez reiteró algunos puntos que habían formado parte de su primera declaración y se mostró confiado porque los testigos "ratificaron lo que había dicho".





"Hablé del comienzo de la escuela, del comienzo del jardín maternal, de la calidad que queríamos tener tanto en el jardín maternal como en la escuela. Hablé de la necesidad de modificar un sector de los talleres para adecuarlo para las aulas. Le mostré al tribunal algunas fotos donde estábamos trabajando y finalmente hice un balance de lo positivo y negativo con respecto a mi persona", detalló el imputado.

El exfuncionario negó que haya cometido algún delito y destacó la importancia de la obra para los trabajadores de Vialidad. "El Estado tiene una escuela más, al CGE le brindamos una solución al problema de los bancos. La profesora Vallori dijo que uno de los problemas de Paraná era la falta de bancos. Para Vialidad las instalaciones no solo van a quedar como oficinas nuevas, sino que además los padres de los niños tienen asegurado el banco", aseguró.

E insistió con su inocencia: "Nunca consideramos que existiera delito, nuca nadie nos escribió algo al respecto diciendo que era un delito lo que estábamos haciendo. Si alguien nos hubiera dicho, tanto del CGE, quien rige la política educativa en la provincia o de algún asesor nuestro, no lo hubiéramos hecho. Todos los caminos conducían a la escuela, por eso nos jugamos por la escuela. Es algo que va a cambiar la historia de Vialidad".

Por último se mostró convencido en que el proceso terminará con resultado positivo. "Confío en los abogados que me están defendiendo. Ellos me manifiestan que hay un viso positivo. Trato de demostrar que nunca estuvo en mi ánimo cometer ningún delito, no hice desvío de fondos. Utilicé las cuentas del sueldo para pagar los salarios de las maestras, no es que dejé de hacer un camino, porque eso sí hubiera sido ilegal. No podíamos hacer eso", aseveró.

En un tramo de su relato, el exfuncionario se emocionó al recordar a su padre, quien murió poco antes de que la causa sea elevada a juicio en febrero de 2017.

Los pilares de la acusación

Las fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa acusan a Rodríguez, Kemerer y Heyde de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014.

El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N° 2 Eduardo Ruhl. Desde entonces, los imputados cosecharon dos reveses judiciales: primero apelaron ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, a cargo de Pablo Vírgala, que les rechazó el recurso ; y luego fueron ante Casación con un recurso de queja. En esta última instancia también sufrieron un fallo adverso. La denuncia y la acusación de la Fiscalía toman como una de las pruebas un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015 en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.

Para la Fiscalía, el delito de peculado se consumó cuando se usaron fondos públicos asignados para Vialidad para construir una escuela privada, violando la ley de creación de la DPV, Nº 2.936, que señala que el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia; pero no de construir un establecimiento educativo.

Ayer el tribunal de juicio ratificó que el lunes a las 8 será el momento de conocer los alegatos de las partes, para luego quedar a la espera del adelanto de sentencia.