Preocupación por el megadecreto de Macri que embargará cuentas sueldo

Sectores legislativos de la oposición asistieron azorados en los últimos días a la firma de un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno nacional que tiene incumbencia directa sobre un centenar de leyes y que, según representantes parlamentarios, "es claramente inconstitucional porque avanza sobre facultades propias del Poder Legislativo". Si bien la medida se presentó como un instrumento para "desburocratizar" el Estado y "bajar costos de producción", entre otras ventajas, todavía no está claro el alcance que tendrán estos cambios y tampoco los puntos controversiales de la norma. La primera reacción llegó desde el Congreso donde diputados kirchneristas propusieron que en principio la Comisión Bicameral deberá analizar los DNU, y en última instancia derogarlos. Su compañero de bloque por el Frente para la Victoria, el entrerriano Juan Manuel Huss, explicó el impacto que tendrá la medida.





"Deroga 12 leyes y modifica otras 340 a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU). El procedimiento legislativo es que se constituya la comisión de DNU y que la misma se expida, para ser tratadas por las Cámaras. Para que un DNU quede firme no debe ser tratado, es decir que no tenga dictamen de la Comisión. O que alguna de las dos Cámaras vote a favor de la iniciativa. Mientras no se dictamine, el DNU queda firme", argumentó.





En estos términos, Huss advirtió que la norma avanzará sobre el Código Procesal Penal, tendrá injerencia sobre leyes de Ejecución de Penas , es decir facultades que son propias del Congreso de la Nación. El diputado de La Cámpora interpretó que la resolución no cumple con los fundamentos jurídicos de "necesidad y urgencia".





Embargo a cuentas sueldo

Entre los puntos más resistidos del megadecreto, el legislador mencionó la medida que deroga la inembargabilidad de las cuentas sueldo. "No solamente para los bancos, sino para toda entidad crediticia que puede embargar y hace cobrar la acreencia a través de la cuenta sueldo, sin la necesidad de pasar por la Justicia. En la actualidad te pueden embargar hasta el 20% del sueldo, pero tiene que ser un juez en una causa el que determine esa sanción", alertó. Y agregó que ahora en caso de registrarse un atraso con la cuenta de un banco, o con alguna compañía dedicada a la venta de artículos para el hogar o electrodomésticos, "pueden cobrarse la deuda a través de la cuenta sueldo".





Y mencionó que entre otras pautas establecidas dentro de la norma "se elimina el Registro de Empleadores en Infracción Laboral". Y para sentar su postura sobre el tema señaló: "Lo que ha hecho esta semana el gobierno nacional es clausurar el Parlamento argentino y gobernar a través de un DNU".





El campo laboral también expresó su preocupación por la posibilidad cierta de que se avance sobre las cuentas sueldo de los trabajadores. Así lo entendió el secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro. "Es un poco vidrioso el tema, pero en realidad es una puerta abierta para que ahora el acreedor al embargarse la cuenta sueldo pueda tomar la plata del trabajador", evaluó en contacto con UNO.





De la misma manera el sindicalista recordó que hasta la publicación del decreto ómnibus solamente se podía embargar el 20% del salario de un empleado, siempre y cuando se trámite un proceso judicial. "En la cuenta sueldo no puede haber más depósitos que no sea el dinero correspondiente al salario de un trabajador", añadió. En base a su conocimiento de la actividad bancaria opinó que "las cuentas sueldo no deberían embargarse, pero de todos modos el asunto no está muy claro" y en ese caso, tampoco el alcance de la iniciativa.





Al ser consultado sobre la legitimidad de un decreto de necesidad y urgencia de estas características afirmó: "Se supone que los DNU tienen cierto límite, que no deberían violar ciertos derechos".





Por lo pronto, los resultados de la norma se verán a medida que se desanden los hechos, teniendo en cuenta que para el Gobierno la medida apunta "a aumentar la calidad crediticia" y que el trabajador no queda en total desamparo ya que "no podrán embargarse de las cuentas sueldo el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses".





El abogado posgraduando en Derecho Laboral, Federico Carlos Fenés, realizó una radiografía del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y que aborda la inembargabilidad del sueldo "cuando este tenga el tope del salario mínimo, vital y móvil". En el caso –explicó– que el trabajador gane entre uno y dos salarios mínimos vitales y móviles "ese salario es embargable hasta un 10%. Y si gana más de dos salarios mínimos, vitales y móviles, ese sueldo es embargable hasta un 20%". "Normalmente esto funciona así, salvo que el trabajador presente deudas por alimentos, ahí no hay monto que valga porque es para atender necesidades básicas de los hijos", apuntó. Para Fenés el decreto viene a "incentivar la economía para que la gente pueda tomar préstamos" y luego explicó que el decreto establece ciertas condiciones respecto a las cuentas sueldo. "Quedará a salvo el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. Tampoco se podrá afectar el saldo de las relaciones laborales o la seguridad social que no exceda tres veces el monto de la remuneración en los últimos seis meses", graficó. Es decir, que si un trabajador ganó 30 mil pesos en el último año la Justicia podrá embargar esa cuenta sueldo, siempre y cuando el trabajador tenga depositado como mínimo 90.000 pesos. "No se puede embargar el sueldo contenido en una cuenta por cualquier saldo", precisó y aclaró que la medida beneficia a bancos y entidades financieras. "Los mismos van a poder embargar directamente –previa orden judicial– de las cuentas".