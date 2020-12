PASO: posible suspensión divide aguas en la clase política

Para el representante de Juntos por el Cambio, “hay otras formas de abaratar costos, si esa es la excusa. Puede ser la excusa, pero no el fondo; el fondo es el oportunismo de una alianza que está gobernando hoy y que se ve débil para las próximas PASO”.

Según Morchio esa es la razón que motiva al peronismo para avanzar en este proyecto, que podría tener tratamiento exprés en el Congreso. Pese a este contexto, el legislador se mostró confiado en que esta herramienta seguirá vigente, y explicó que su importancia radica en poder “ordenar mediante la opinión ciudadana cómo se elige a nuestros representantes. Cualquier ciudadano, incluso los que vienen de afuera de la política, pueden participar”.

En la oposición empiezan a imaginarse el escenario que se podría presentar para seleccionar a los candidatos para las legislativas de octubre. Morchio cree que “es posible adaptarse. Ojalá no se suspendan, y se pueda ordenar mediante esta herramienta”.

En la vereda contraria se posicionó el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, que afirmó que “las PASO del año que viene no se tienen que realizar, por razones sanitarias porque el proceso electoral debería arrancar en junio y no sabemos bien cómo va a estar Argentina en general. Sabemos que va a haber vacunación en particular al personal esencial, a personas de riesgo, pero no hay fecha de cierre en Nación de la situación pandémica”.

El legislador por Concordia también aludió a que las razones económicas son válidas para aplazar las primarias. “Son miles de millones que se tienen que disponer para la realización de las PASO. Esta es una ley nacional que permite que se presenten multiplicidad de candidatos y candidatas, y a los que se presentan hay que aportarles para la campaña, recursos y espacios en los medios de comunicación. Hay que aportarles para la impresión de las boletas”, sentenció Giano.

Recordó la experiencia de Entre Ríos en 2017 cuando se presentaron 10 listas, de las cuales pocas eran representativas del territorio entrerriano.

“Con todo lo que se padeció de alguna manera, requeriría que las PASO del año que viene no se celebren”, insistió.

Más allá que se trate de una modificación excepcional, Giano reivindicó la defensa del modelo democrático, que establece eleccciones y la participación ciudadana. “Filosóficamente estoy a favor de las elecciones, en cuanto a la legislación nacional permite”.

Dentro de esta lógica proyectó que la alternativa para definir a los candidatos dentro del seno de las fuerzas partidarias sea mediante procedimientos conocidos. “Puede haber elecciones internas en cada frente, que se suspendan las PASO no impide que haya internas. Lo que sucede es que cada interna en vez de regularla la legislación nacional, se pueda celebrar en elecciones internas partidarias”, especificó en diálogo con UNO.

Del mismo modo se adelantó al escenario electoral y la estrategia del PJ: “Por lo hablado con el gobernador Bordet, será con la unidad del Frente de Todos, que permitió que ganemos por casi el 60% de los votos en la provincia”.

Jaroslavsky crítica: “Atentan contra la democracia”

La diputada provincial Gracia Jaroslavsky interpretó que es necesario hacer una revisión de la misión que cumplen las primarias. Pero a su juicio poner como fundamentos la pandemia o el gasto que el sistema representa, “atenta contra la democracia, porque todo lo que se pueda hacer para generar la participación de la gente debe ser hecho, debe ser garantizado, si pretendemos una democracia republicana”. En la misma línea de razonamiento sostuvo que “hay que rediscutir el tema electoral, no solamente las PASO. Porque en Entre Ríos hay una reforma electoral que hace falta”.

Según la diputada radical dicha estrategia encierra aspectos que “limitan la participación de la sociedad en definir sus gobernantes. Se propende a dejar la elección de los candidatos en las élites poderosas”. Además entendió que sin las PASO, una fuerza como Juntos por el Cambio deberá elegir candidatos “a dedo, por los que tienen más poder político. Eso no es bueno”.

“Es una cuestión lógica”

El senador peronista Armando Gay respaldó la postergación de las elecciones de medio término, “por tratarse de una cuestión totalmente lógica. Hay que buscar el consenso, porque esto excede a un solo partido. Hacia adelante tiene que haber un debate mucho más amplio, porque están juego muchas cosas. Para las primarias del año que viene y dado la situación que vivimos, es totalmente razonable que se suspendan”. Y vaticinó que la selección de candidatos “dependerá del consenso”.