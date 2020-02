México apoyará la postulación de Béliz a la presidencia del BID

La candidatura de Gustavo Béliz para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó impulso este fin de semana cuando se confirmó el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una tarea diplomática que Alberto Fernández coronó personalmente.

Sin embargo, no está asegurado que el asesor estratégico del Presidente sea el sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno. Sucede que Donald Trump prefiere que ocupe ese cargo estratégico algún brasileño que elija su aliado Jair Bolsonaro o la mujer que propone Costa Rica.

En el Palacio Planalto se mencionan como posibles candidatos para el BID a Carlos da Costa, cercano al superministro de Economía Paulo Guedes y a María Silvia Bastos, ex presidenta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En el gobierno de Bolsonaro juegan además con la carta de proponer a la que sería la primer mujer en presidir el banco. También se menciona al ex director del FMI, Murilo Portugal, aunque no es muy cercano a Guedes y a Roberto Campos Neto, actual presidente del Banco Central de Brasil.

Por esta dificultad, Jorge Srur, el eterno operador de Béliz, aterrizará en las próximas horas en Washington DC para empezar a hacer lobby entre los distintos representantes de la región en el BID. Es que Estados Unidos sólo concentra el 30% de los votos de la región, que suman un 50%. Así, Trump y Bolsonaro juntos arrancan la pelea con un piso altísimo del 40%, consignó La Política Online.

Si Mauricio Macri hubiera sido reelecto, el candidato a ocupar ese cargo era el exministro del Interior Rogelio Frigerio. Incluso Donald Trump había manifestado su apoyo a que Argentina ocupara la presidencia.

Con la derrota electoral de su amigo, el republicano perdió el entusiasmo por apoyar al candidato de la Argentina y sortear ese escollo es la tarea más compleja que enfrenta Béliz.

El exfuncionario de Carlos Menem y Néstor Kirchner, durante su exilio político, trabajó en el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del BD.

El apoyo de México se confirmó este sábado con una carta de ese país a la Cancillería argentina.