La gobernadora Vidal quiere eliminar las PASO e ir directamente a la elección de octubre

Según medios periodísticos porteños, la estrategia electoral de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal -tras perder la pulseada con el jefe de Gabinete Marcos Peña por desdoblar las elecciones provinciales- es suprimir las elecciones primarias en su provincia. La idea ya había sido impulsada en 2018 por algunos intendentes cercanos a Vidal, aunque en otro contexto político.





La gobernadora está convencida de que una derrota en las primarias de agosto la llevaría directo a perder la provincia en octubre. Incluso el diario Clarín se hizo eco de esa estrategia. La jugada tendría un argumento político, que señala que si el peronismo pidió no desdoblar las elecciones para evitar un gasto innecesario, lo mismo ocurre con las primarias.





Por otro lado, habrá una estrategia judicial. El gobierno bonaerense habría armado un esquema de denuncias y movimiento de causas a nivel federal y provincial para sacudir a los intendentes. Incluso el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, se habría reunido con Elisa Carrió para pedirle ayuda en este tema, según publicó La Política On Line. "Van a poner a bailar a los intendentes en los juzgados", contaron a este medio y detallaron que el esquema sería coordinado por Salvai y el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand.





Antes de arrancar, la estrategia entró en tensión con la Rosada, ya que la gobernadora necesita eliminar las PASO nacionales para poder hacer lo mismo en la provincia, pero Marcos Peña fue tajante en su negativa a avanzar con este tema, y dejan trascender que no dan los números para aprobarlo en la Cámara de Diputados.





Se sostiene que Marcos Peña quiere la primaria nacional para darle volumen electoral a Macri, y le preocupa poco el destino de Vidal. Peña fue el principal oponente el desdoblamiento de las elecciones en la Provincia. El jefe de Gabinete entendía que el desdoblamiento le daría a Vidal un volumen nacional y autonomía política que la catapultaría como la candidata de hecho para suceder a Macri en caso de que logre la reelección o -si el oficialismo perdiera en octubre- como la nueva referente de Cambiemos de cara a 2023.





Pese a la negativa de Peña, los intendentes de Cambiemos en línea con Vidal salieron a presionan para que el tema al menos se ponga en discusión. Jorge Macri y Néstor Grindetti salieron en las últimas horas a plantear su postura a favor. Los intendentes del PRO creen que anular las PASO los beneficiará electoralmente y repiten el argumento de que las internas de los partidos deben ser resueltas por los interesados y afiliados. "La gente ya tiene que votar demasiadas veces, no tiene sentido sostener las primarias", se señala como argumento de peso popular.





El lunes por la noche Jorge Macri, en diálogo con radio La Red, dijo que insistirá con la eliminación de las PASO casi con los mismos argumentos que utilizó la gobernadora para sostener las elecciones unificadas en la Provincia de Buenos Aires: "Que la gente no vote innecesariamente; que no gastemos una plata que no es necesaria, en un año difícil como los que venimos viviendo... sino cualquiera es candidato a cualquier cosa, se le imprimen las boletitas, se le da plata para ensuciar la ciudad con los afiches, todos nos distraemos antes y hay poco margen para estas cuestiones", explicó.





"Vayamos a cierres electorales en agosto y en octubre, una elección y a otra cosa (...) la mayoría de los cargos están decididos antes de las PASO, en las que no se define nada: es una encuesta carísima", se quejó el primo del Presidente.