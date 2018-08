La decisión de penar el aborto quedará a criterio del juez

El gobierno nacional, a través de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el 21 se presentará la reforma del Código Penal, donde la despenalización del aborto tendrá su capítulo, luego del amplio rechazo en la Cámara de Senadores al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Para conocer en profundidad los cambios que contemplará el anteproyecto UNO consultó al juez Penal de Niños y Adolescentes de Entre Ríos, Pablo Barbirotto.





El especialista, que participó en 2017 en el proceso de reforma de la Ley Penal Juvenil, mencionó que la principal diferencia radica en que "en el Código Penal actual, en el artículo 88, tiene una pena que va hasta los cuatro años cuando la mujer se causa su propio aborto o se lo hace un médico. Ahora la pena baja a tres años, o sea que sería siempre excarcelable. No es una despenalización, pero se evitaría la pena privativa de la libertad. Es un avance importante, pero lo que no comparto es que el juez puede disponer directamente que se deje en suspenso la pena o eximir de la misma. Al margen de que sea excarcelable y no tenga una pena de prisión en principio, en la condena condicional se establecen una serie de requisitos. Si no se cumple con esas pautas, puede ir presa. O si la mujer tiene antecedentes penales, no podría beneficiarse con esta condena condicional".





De acuerdo a la interpretación del juez: "El avance en este caso no sería la despenalización, sino la excarcelación, y tengo la postura de que no debería haber penas para estos casos. Es un tema que ha generado muchísima discusión y muchos autores que han trabajado en proyectos de reforma del Código Penal lo han considerado como uno de los temas más sensibles. Dentro de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, presidente de dicha comisión, había distintas posturas para poder establecer la redacción de este artículo, que señala que en el caso de violación o riesgo para la salud de la mujer lo permite. O la otra postura, señala que en el caso de violación o daño a la salud, solamente hasta las 12 semanas; esta es la posición más restrictiva".





"No es objetivo"

Barbirotto volvió a referirse a la decisión que tendrán los jueces para aplicar pena o dejarla en suspenso. En este punto, el experto consideró que "no es una circunstancia objetiva, porque hay que entender que el juez es un ser humano, que tiene sus posiciones éticas, políticas y religiosas. Y hasta en pequeñas ciudades, no dar una excarcelación o no eximir de pena por el temor de la decisión o cómo la opinión pública lo puede llegar a tomar. No soy de la idea de dejar discrecionalidades en el marco de la ley, autorizando a esta posición. Por lo menos se puede llegar a una postura de no privación de libertad, pero el ideal me parece que debería haber sido la despenalización. Me animaría a decir que cuando este proyecto llegue al Código Penal, el tema de la despenalización va a estar presente para sacarlo del Código".

Apuntó además que quizás "no estaría acompañado de la legalización, porque una cosa es despenalizar, que es sacarlo del Código Penal, que es lo se estaba discutiendo tanto en Diputados como en Senadores".

En cuanto a la intervención de los médicos en un aborto cuando no tuvieren consentimiento, explicó que en ese caso "les cabría una pena", y amplió basándose en el texto de la ley: "La tentativa de la mujer de practicarse su propio aborto no es punible".





El anuncio del Gobierno

Luego de que resultara rechazado el proyecto de despenalización del aborto en el Senado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el 21 el Gobierno presentará la reforma del Código Penal, y que incluirá un capítulo sobre el aborto. Si bien no brindó detalles sobre el texto, Peña señaló que el "comité de expertos" que está abocado a su redacción contempló esta problemática. Al mismo tiempo, destacó la iniciativa y dijo que "hace más de 100 años que no se actualiza". En este marco, Peña descartó que vaya a impulsarse una consulta popular sobre la despenalización del aborto y se pronunció a favor de avanzar con políticas que prevengan "embarazos no deseados".

"No creemos que una consulta popular sea una opción", dijo Peña. En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, el jefe de ministros señaló que se debe "mejorar el acceso a la salud" y prevenir "la cuestión del embarazo adolescente".

Peña indicó que hay "legislación vigente" sobre ese tema y se debe "ver cómo se van aplicando estas políticas de salud".