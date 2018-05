Intimaron al municipio para que informe el impacto ambiental del puente Paraná-Santa Fe

La polémica generada por la traza elegida para el enlace vial entre las ciudades de Paraná y Santa Fe sumó un capítulo judicial en las últimas horas a partir de un fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, que decidió el viernes intimar a la Municipalidad de Paraná para que "se expida respecto del pedido de información pública ambiental" que solicitó la Asamblea Despierta Paraná.

Así lo decidió la vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Valentina Ramírez Amable, quien entendió ajustado a Derecho "hacer lugar a la demanda de amparo deducida por Lisandro Soñez Zapara y Patricia Herbel Pajares y en consecuencia emplazar a la Municipalidad de Paraná para que, en el plazo de 10 días hábiles, se expida respecto del pedido de información pública ambiental formulado en el Expediente Administrativo Nº 6.726/18".

El expediente está caratulado Zapata Soñez Lisandro y otra c/Municipalidad de Paraná s/ Acción de amparo (acceso a la información Pública Ambiental), y cuenta con el patrocinio legal de la abogada Verónica Fischbach.

El Movimiento Despierta Paraná se opone a la traza que finalmente se eligió para el enlace. Desde hace tiempo solicitan formalmente a la a la Municipalidad de Paraná información sobre la traza del puente, su incidencia en la ciudad, el estado en que se encuentra el proyecto y otros aspectos de la obra que entienden deben ser debatidos por la sociedad.

La sospecha que expresan desde el Movimiento es que la entrega de la información se demoraba para que no quedaran expuestas las consecuencias de la traza aprobada "no solo para la zona donde se pretende emplazarla sino para la ciudad", se indicó. Desde la entidad apuntaron que existen incongruencias y que falta información que no sería rigurosa en el proyecto concreto.





Jornada de la Construcción

Tras el encuentro del lunes, cuando sesionó en Paraná el plenario de la Cámara Argentina de la Construcción, en cuyo desarrollo se conocieron algunos detalles de la obra, Paraná Despierta mantuvo su rechazo.

En este encuentro, uno de los disertantes fue el director del proyecto Conexión física entre Paraná y Santa Fe, Tomás Del Carril, quien aseguró que la traza elegida es la "mejor opción" existente. "Nuevamente desde Nación se desconoce al pueblo, y se omite hablar abiertamente de todas las consecuencias negativas que este Movimiento ha denunciado y hecho públicas a la comunidad", indicaron desde Paraná Despierta.

En el mismo comunicado, desde la entidad señalaron: "Solicitamos por mecanismos constitucionales el acceso a la información pública. Desde las autoridades provinciales han respondido que no existe en su poder tal información, o que se encuentra en Vialidad Nacional (Buenos Aires) la información que exigimos que difundan. El municipio nunca nos brindó información al respecto. El funcionario a cargo del proyecto sentenció que la traza es inamovible. En el día de ayer se dieron a conocer muchísimos datos sobre la megaobra, que continúa avanzando de modo inconsulto. Repudiamos el accionar de los funcionarios a cargo, rechazamos la definición política de ocultar información a los ciudadanos y de entregar a las empresas privadas los datos públicos, mintiendo a los vecinos".

Tras ello, la entidad informó de la acción legal planteada.





Las objeciones

Las principales críticas a la traza que se sostiene como definitiva apuntan a que el enlace fue ideado para canalizar un importante flujo de transporte de carga, ya que la ruta tiene como objetivo principal integrar al comercio entre diferentes países sudamericanos, en un tránsito terrestre que une los océanos Atlántico y Pacífico, pero que no fue pensado previendo el impacto local.

Puntualmente se señala que los vecinos de Paraná sufrirán el paso del tránsito pesado, ya que se proyecta un caudal de entre 3.000 y 5.000 camiones diarios que se trasladarán por el Acceso Norte, congestionando el ingreso a la ciudad.

Otra de las preocupaciones de los vecinos es que la traza perjudicará el desarrollo urbano de Paraná hacia ese sector.