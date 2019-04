"Hay que ganar la provincia porque el PJ solo beneficia a Concordia"

El intendente, Sergio Varisco, encabezó en la tarde de este jueves una gran caravana por la ciudad de Paraná como cierre de campaña de la Lista 502 A de Cambiemos, junto al precandidato a gobernador Atilio Benedetti, a concejales y legisladores.

"La movilización fue interceptada en calle Pronunciamiento, en el barrio Belgrano por militantes identificados con banderas y remeras de los candidatos del peronismo, quienes agredieron con armas de fuego, piedras, botellas y ladrillazos, el paso de los autos. Uno de los vehículos que seguía la caravana que interceptado fuertemente con piedras que hirieron a una mujer y niños y después hubo disparos con armas de fuego", se indicó desde el sector del intendente.





Oficialmente se informó que se formularán las denuncias policiales y judiciales correspondientes.La caravana continuó y al pie del monumento al Urquiza tuvo su acto de cierre con vistas a las primarias del domingo. Ante militantes, simpatizantes y vecinos Varisco señaló: "Dios me dio otra oportunidad, Atilio

(Benedetti) y otros amigos me fueron a ver cuando estuve enfermo, pero esto se compensa con lo que hoy viví, y ustedes asistieron a la mayor caravana desde el año 1983 a la fecha. Miramos a la gente de frente, tenemos los sueldos más bajos del país si se compara con otras intendencias, por eso no hay derecho que cuando esta caravana pasaba por uno de los barrios más queridos de nuestra capital, un sector de otro color político, agrediera con piedras y balazos (...) Una caravana de kilómetros y kilómetros de largo no tendría por qué ser agredida; fuimos agredidos pero respondemos con política, porque rechazamos la violencia".





Y enfatizó: "Están mal asesorados nuestros rivales, primero no hemos echado 2.000 empleados como dicen, y segundo, la cuestión de la seguridad es de la fuerza del monopolio de la Policía que depende del gobernador y que tiene que darnos la paz social".





Varisco señaló luego: "Hay que ganar la provincia, porque muchos se disfrazan de opositores como mi rival Adán Bahl, y hace 15 años que son gobierno en la provincia. Bahl fue ocho años ministro de Urribarri, tres años vicegobernador, y critican –que está bien porque falta por hacer– pero también se hizo mucho, y primero tienen que decir qué hizo la Provincia en Paraná. Si nos preguntamos qué obra ha hecho la provincia para Paraná, y no la vamos a encontramos salvo alguna iniciada aún no terminada, se trata de cambiar un gobierno provincial que beneficia solamente a Concordia, y que en definitiva sigue siendo la segunda ciudad más pobre del país", remarcó.